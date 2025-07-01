الأولمبياد الخاص، انطلاق مسابقة الفروسية استعدادا لبطولة "العين" بأبو ظبي

الأولمبياد الخاص، استضاف نادي الفروسية بالجزيرة فعاليات المسابقة الوطنية للفروسية للأولمبياد الخاص المصري، والتي تعد محطة إعداد وتأهيل للمشاركة في المسابقة الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفروسية، والمقرر إقامتها بمدينة "العين" بإمارة أبوظبي في أغسطس المقبل من العام 2025.

استمرت الفعاليات على مدار يومين وسط أجواء رياضية حماسية وتنظيم متميز، وبمشاركة أكثر من 35 فارسا وفارسة من مختلف محافظات الجمهورية.

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة منى لطفي زكي عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري، ورامي إسكندر رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالجزيرة، وهاني مجدي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية، والدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، وعمرو محيي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني، وميلاد لحظي الأمين العام لمؤسسة الإخوة الإنسانية، ونهى زايد مدير المشروعات بالمؤسسة.

وخلال كلمتها بحفل الافتتاح قالت الدكتورة منى لطفي زكي عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري: “نشهد اليوم تجسيدا حقيقيا لفلسفة الأولمبياد الخاص التي تؤمن بقدرات أبنائنا من اللاعببن، وتوفر لهم البيئة المناسبة للتعبير عن طاقتهم ومواهبهم والفروسية ليست مجرد رياضة، بل هي توازن بين الروح والجسد، ونحن فخورون بكل فارس وفارسة شاركوا اليوم بإصرارهم وعزيمتهم”.

انطلاق مسابقة الفروسية استعدادا لبطولة "العين" بأبو ظبي

من جانبه، صرح رامي إسكندر رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالجزيرة بأن “نادي الفروسية بالجزيرة يفتح أبوابه دائما لمثل هذه الفعاليات التي تعبر عن المعنى الحقيقي للدمج والمساواة، سعدنا باستضافة هذه المسابقة المميزة ونتطلع دائما لدعم مثل هذه الأنشطة التي ترسخ قيم الإنسانية والاحترام في مجتمعنا الرياضي”.

وانطلق اليوم الأول بمرحلة "تجانس الخيول"، حيث تم تجريب الفرسان على التعامل مع الخيول وتقسيمهم على مجموعات متقاربة في القدرة والمهارة الرياضية، بما يضمن عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

وفي اليوم الثاني، أقيمت مراسم حفل الافتتاح الرسمي للمسابقة، وفقا لقواعد وسياسات الأولمبياد الخاص الدولي، كما جرت النهائيات الرسمية في سباق الترويض لكافة الفئات المشاركة. وحرصت اللجنة المنظمة على إقامة النهائيات في الفترة المسائية، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، وذلك حفاظا على سلامة الفرسان المشاركين وسهولة الأداء الفني للخيول.

وأسفرت القرعة العلنية بين أوائل الفائزين في جميع التقسيمات المختلفة في المسابقة، والتي أقيمت عقب مراسم تتويج الفرسان المشاركين في المسابقة عن ترشيح كل من: آلاء عبد العزير من نادي الزمالك وآية حسن شلتوت من نادي أصحاب الجياد كمرشحين أساسيين، وأيضا نجاة صديق السيد ودينا عاصم أحمد من مؤسسة آلاء كمرشحين احتياطيين للفارسات الأساسيات، بينما تم ترشيح رفائيل كمال فهمي من نادي الصيد وأحمد علاء حسن من نادي هليوبوليس كمرشحين أساسيين، وأيضا مروان محمد عبد الوهاب من نادي الغردقة الرياضي، وشريف محمد ندا من نادي الفروسية بالجزيرة كمرشحين احتياطيين للفرسان الأساسيين، وذلك لتمثيل مصر والأولمبياد الخاص المصري في المسابقة الإقليمية للأولمبياد الخاص “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في الفروسية والتي ستستضيفها مدينة العين بأبو ظبي الإماراتية خلال شهر أغسطس المقبل.

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