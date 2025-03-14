الجمعة 14 مارس 2025
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أخبار مصر

إنجاز مصري في الأولمبياد الخاص الشتوي، أنطوان سعد يحصد أول برونزية في التزلج على الثلج

أنطوان سعد يحصد
أنطوان سعد يحصد أول برونزية في التزلج
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في إطار مشاركة بعثة الأولمبياد الخاص المصري في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها مدينة تورين الإيطالية خلال الفترة من 7 حتى 16 مارس 2025، تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد عن نشاط البعثة المشاركة في الحدث الرياضي العالمي.

وأوضح التقرير أنه فى إنجاز تاريخي جديد، حصد اللاعب المصري أنطوان سعد بطل الأولمبياد الخاص المصري الميدالية البرونزية في مسابقات التزلج على الثلج ضمن دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص المقامة في مدينة تورين الإيطالية.

وتعد هذه هي أول ميدالية لمصر في تاريخ مشاركاتها في رياضة التزلج علي الثلج، حيث تمكن أنطوان من تقديم أداء استثنائي في سباق التزلج الفردي ليحتل المركز الثالث بمجموع درجات قدرها ٣٣.٩٥.

وعلى صعيد الرياضات الأخرى بالألعاب فقد تمكنت العداءة المصرية ايمان محمد لاعبة منتخب الجري على الثلج من تحقيق المركز السادس في سباق ٥٠ متر جري على الثلج، بينما جاء محمود البهواشي في المركز الخامس في سباق الرجال في سباق ٢٠٠ م جري على الثلج.

بينما قدم محمد النقاش لاعب المنتخب في تزلج اختراق الضاحية أداءً مميزًا في سباق ٥٠ متر كلاسيك، ولم يحالفه الحظ نظرا لخطأ فني في المهارة، فيما جاءت رضوى أبو سريع في المركز الرابع في سباق السيدات لنفس المسافة، واحتلت اللاعبة نورهان عثمان المركز السابع في رياضة التزلج على الثلج في سباق التزلج الفردي إلى جانب برونزية أنطوان.

وأعرب الوزير المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري عن فخره بهذا الإنجاز، مشيدا بالمستوى الذي قدمه اللاعبون رغم حداثة التجربة في تلك الرياضات الشتوية الجديدة بالنسبة لمصر.

وثمنت الدكتورة مايا مرسي الجهد الذي يقوم به جميع أعضاء بعثة الاولمبياد الخاص المصرية لإنجاح هذا الحدث العالمي، ووجهت الجميع إلى الاستمرار في دعم أبطالنا المشاركين ومساندتهم، معربة عن ثقتها بأن ابطالنا المشاركين سيرفعون راية مصر عاليةً خفاقة، وانهم سيعودون إلينا مكللين بالفخر والإنجازات.

وتعد هذه المشاركة الأولى من نوعها لمصر في رياضات التزلج على الثلج وتزلج اختراق الضاحية، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجود مصر في الألعاب الشتوية العالمية.

ويستكمل اليوم الجمعة نهائيات اللاعبين المصريين، فيتسابق محمود البهواشي على سباق١٠٠ م جري علي الثلج، بينما يخوض انطوان ماجد ونورهان عثمان ثاني سباقاتهم في التزلج علي الثلج.

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الأشخاص ذوي الإعاقة الأولمبياد الخاص المصري التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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