"الريشة الطائرة الموحدة" تضيء بطولة الجمهورية بمشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص

في مشهد رياضي وإنساني مميز، شهدت بطولة الجمهورية للريشة الطائرة تحت 17 وتحت 19 سنة والتي نظمها الاتحاد المصري للريشة الطائرة بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي، تفعيل "الريشة الطائرة الموحدة" على هامش البطولة، بمشاركة 15 لاعبًا من لاعبي الأولمبياد الخاص المصري، يمثلون هيئات مركز شباب حلوان، ومؤسسة أطفال أبطال، وجمعية الإمام أبو حذيفة.

دمج ذوي الهمم في المجتمع الرياضي

ويأتي هذا الحدث في إطار بروتوكول التعاون بين الاتحاد المصري للريشة الطائرة والأولمبياد الخاص المصري، وتفعيلًا للشراكة العالمية بين الأولمبياد الخاص الدولي والاتحاد الدولي للريشة الطائرة، الهادفة إلى دمج ذوي الهمم في المجتمع الرياضي وتعزيز ممارستهم للأنشطة الرياضية.

حضر الفعالية من الأولمبياد الخاص المصري كل من: الدكتور طارق الفقي مدير فرع القاهرة الكبرى، ومحمد سرور مدير مبادرة المدارس والشباب، الدكتور مصطفى شوقي مدير تكنولوجيا الرياضة والمدير الفني للريشة الطائرة.

كما حضر من الاتحاد المصري للريشة الطائرة مروة علي إبراهيم عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس كريم شديد، عضو مجلس الإدارة، وشريف جعفر عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال سكرتير عام الاتحاد.

وعبر الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، عن سعادته بهذا التعاون، معبرًا عن اعتزازه وفخره بالشراكة مع الاتحاد المصري للريشة الطائرة، مشيرا إلى أنها تمثل خطوة جديدة نحو دمج لاعبي الأولمبياد الخاص المصري في البطولات المحلية، ونشر ثقافة الرياضات الموحدة في مختلف المحافظات.

من جانبها، أعربت الدكتورة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، عن تقديرها لمشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص، مؤكدة أن هذا اليوم يعكس إيمان الاتحاد بدور الرياضة في دعم الدمج المجتمعي وتعزيز قيم التفاهم والمساواة بين جميع اللاعبين، والسعي إلى مزيد من الفعاليات المشتركة مستقبلًا.

وتعد "الريشة الطائرة الموحدة" نموذجًا مشرفًا للتعاون الرياضي الذي يسهم في تمكين لاعبي الأولمبياد الخاص، وإبراز مواهبهم في مختلف المجالات، وهو ما يعكس التزام المؤسسات الرياضية في مصر بدورها المجتمعي والإنساني.

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