حسين فهمي يدعم أبطال الأولمبياد الخاص في إيطاليا

حرص الفنان الكبير حسين فهمي على التواجد في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص، وذلك كسفير للأولمبياد الخاص الدولي، مؤمنًا بقضية هؤلاء الأبطال الذين يواجهون التحديات بشجاعة وإصرار.

وقد جاءت الدورة الحالية للأولمبياد الخاص وسط أجواء من الحماس والتحدي حيث حرص حسين فهمي على التواجد في أماكن المسابقات المختلفة، يتنقل بين صالات التزلج، والجبال المغطاة بالثلوج، حيث كان يشجع أبطال الأولمبياد الخاص بكل ما أوتي من حب وحماسة، والتقى بأبطال الأولمبياد الخاص، يصافحهم، ويعبر عن فخره بهم يبتسم لفوزهم ويشد على أيديهم عند التعثر.

حسين فهمي وابطال دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص

وقال حسين فهمي: “هؤلاء الأبطال علّموني معنى الإرادة والشجاعة كل ميدالية هنا تُروى خلفها قصة كفاح وأنا فخور أن أكون جزءًا منها سأظل دائمًا داعمًا لهذه الحركة الانسانية الكبيرة”.

وتحدث المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولي عن الفنان حسين فهمي قائلا: “إنه يمثل رمزًا للإنسانية والتفاني في خدمة أبطال الأولمبياد الخاص منذ انضمامه إلى الأولمبياد الخاص كسفير دولي، أصبح حسين ليس فقط سفيرًا بل صديقًا حقيقيًا لكل الرياضيين”.

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