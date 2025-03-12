الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حسين فهمي يدعم أبطال الأولمبياد الخاص في إيطاليا

حسين فهمي، فيتو
حسين فهمي، فيتو

حرص الفنان الكبير حسين فهمي على التواجد في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص، وذلك كسفير للأولمبياد الخاص الدولي، مؤمنًا بقضية هؤلاء الأبطال الذين يواجهون التحديات بشجاعة وإصرار.

وقد جاءت الدورة الحالية للأولمبياد الخاص وسط أجواء من الحماس والتحدي حيث حرص  حسين فهمي على التواجد في أماكن المسابقات المختلفة، يتنقل بين صالات التزلج، والجبال المغطاة بالثلوج، حيث كان يشجع أبطال الأولمبياد الخاص بكل ما أوتي من حب وحماسة، والتقى بأبطال الأولمبياد الخاص، يصافحهم، ويعبر عن فخره بهم يبتسم لفوزهم ويشد على أيديهم عند التعثر.

 

 

حسين فهمي وابطال دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص

 

وقال حسين فهمي: “هؤلاء الأبطال علّموني معنى الإرادة والشجاعة كل ميدالية هنا تُروى خلفها قصة كفاح وأنا فخور أن أكون جزءًا منها سأظل دائمًا داعمًا لهذه الحركة الانسانية الكبيرة”.

وتحدث المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص الدولي عن الفنان حسين فهمي  قائلا: “إنه يمثل رمزًا للإنسانية والتفاني في خدمة أبطال الأولمبياد الخاص منذ انضمامه إلى الأولمبياد الخاص كسفير دولي، أصبح حسين ليس فقط سفيرًا بل صديقًا حقيقيًا لكل الرياضيين”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص حسين فهمي تورين الإيطالية دورة الألعاب العالمية الشتوية سفير للأولمبياد الخاص الدولي

مواد متعلقة

وزير الرياضة يهنئ هاني أبو ريدة بفوزه بعضوية الفيفا ورئاسة اتحاد شمال إفريقيا

بيراميدز يتفوق على المصري بالقيمة السوقية قبل مواجهة الليلة

عقوبات صارمة تنتظر لاعبي المصري حال الهزيمة من بيراميدز

يورتشيتش يوجه رسالة تحذير للاعبي بيراميدز بعد إلغاء قمة الأهلي والزمالك

ماذا حدث في عمومية الكاف؟.. إعادة انتخاب موتسيبي رئيسًا.. انضمام إيتو وفوز هاني أبو ريدة بعضوية الفيفا للمرة الخامسة.. ومصر تطالب باستضافة إحدى مجموعات مونديال 2034

ترتيب مجموعة التتويج بلقب الدوري قبل مواجهة بيراميدز والمصري

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

موعد مباراة فاركو والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

أستاذ بهارفارد يكشف التوصل لعلاج جديد لمرض السكر وقرب وصوله لمصر

4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

بيراميدز يشكو إيهاب الكومي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وللجنة الانضباط

منوعات

المزيد

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أقل سعر لكيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار السكر اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12-3-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 فى الإمارات

المزيد

انفوجراف

رغم تراجع التضخم.. نسب الزيادة فى 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: هل النقاب فرض وهل "البنطلون" فيه تشبه بالرجال؟، علي جمعة يرد

معجزات الرسول، مشاهد من فتح مكة وتحدى عثمان بن عفان

فتاة تسأل: ينفع ألبس الحجاب في رمضان وبعد كده أخلعه تاني؟ علي جمعة يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية