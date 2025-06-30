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رياضة

الأهلي يكشف عن حقيقة وجود عروض لـ رضا سليم

رضا سليم لاعب الأهلي،
رضا سليم لاعب الأهلي، فيتو

قال محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، إن رضا سليم لاعب فريق الكرة بالنادي والعائد من الإصابة تلقى العديد من العروض المحلية للشراء والإعارة في الموسم الجديد.

وأشار يوسف إلى أنه جار بحث الأمر بما يتماشى مع الرؤية الفنية للفريق ومصلحة اللاعب في نفس الوقت. 

تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي

أعلن الكابتن محمـد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، بالتنسيق مع الكابتن وليد سليمان نائب المدير الرياضي لقطاع الناشئين، وبعد الاجتماع ‏الذي جرى مع لجنة التخطيط بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، تشكيل الأجهزة الفنية للقطاع الخاصة بالموسم الجديد ‏‏2025/2026.

و جاء تشكيل الأجهزة الفنية كالتالي:‏ الكابتن سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا لفريق تحت 20 سنة،‏ الكابتن هاني العقبي مديرًا فنيًّا لفريق تحت 18 سنة، الكابتن زياد عبد الكريم مديرًا فنيًّا لفريق تحت 17 سنة،‏ الكابتن محـمد عز مديرًا فنيًّا لفريق تحت 16 سنة،‏ الكابتن أحمد فهيم مديرًا فنيًّا لفريق تحت 15 سنة، الكابتن محـمد رجب مديرًا فنيًّا لفريق تحت 14 سنة،‏ الكابتن ممدوح عبيد مديرًا فنيًّا لفريق تحت 13 سنة.

 

الخطيب يجتمع مع ريبيرو

وكشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي عن اجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء مع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خوسيه ريبيرو. 

وجاء اجتماع الخطيب مع خوسيه ريبيرو للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالاستعداد للموسم الجديد، وتقرر إقامة معسكر إعداد للفريق قبل انطلاق الموسم".

 

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

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رضا سليم الأهلي بالنادي الأهلي محمد يوسف الخطيب

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