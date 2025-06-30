أحمد رضا صفقة شتوية على أبواب الرحيل السريع، ماذا قدم مع الأهلي؟

اقترب أحمد رضا لاعب النادي الأهلي للخروج على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.

وكان أحمد رضا انضم إلى صفوف الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الماضي قادما من صفوف بتروجيت، حيث شارك اللاعب بالفعل في بعض المباريات تحت قيادة مارسيل كولر، المدير الفني السابق للاحمر، وظهر بمستوي فني جيد في بدايته مع الفريق.

لكن سرعان ما ابتعد رضا عن الواجهة رفقة كولر، كما لم يظهر بشكل منتظم خلال فترة المدرب المؤقت عماد النحاس، ثم استمر غيابه بعد تولي ريبيرو المهمة رسميا.

ماذا قدم أحمد رضا مع الأهلي؟

وشارك أحمد رضا مع الأهلي منذ انضمامه في يناير الماضي خلال 19 مباراة بجميع المسابقات، بواقع 1279 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف فقط وصنع هدفا وحيدا.

كما توج مع الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يبدأ التجهيز مبكرا لـ معسكر الفريق في إسبانيا

وبدأ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التجهيز لمعسكر الفريق المقرر إقامته في إسبانيا في النصف الثاني من الشهر المقبل استعدادًا لبطولة الدوري الممتاز والتي من المقرر أن تنطلق في الثامن من أغسطس المقبل.

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