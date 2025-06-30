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رياضة

من الغريم التقليدي، لاعب البلدية يعلن انتقاله لغزل المحلة

بلدية المحلة
بلدية المحلة

أعلن أحمد عتمان لاعب فريق بلدية المحلة عبر صفحتة الشخصية على فيسبوك إنتقاله إلي صفوف غزل المحلة كإحدى صفقات زعيم الفلاحين استعداد للموسم الجديد. 

وكتب عتمان عبر حسابه قائلا:" شكرا نادي بلدية المحلة، سنين كتير قضيتها جوه النادي سواء في الفريق الاول او في الناشئين اتعلمت كتير وشوفت أوقات حلوة كتير في النادي علشان كدا، احب اشكرهم كلهم من اول مجلس الإدارة  برئاسة الدكتور  مصطفي الشامي والكابتن حماده علوي الناس دي ليها فضل عليا وأنا بشكرهم تاني وبتمني ليهم التوفيق في المرحلة اللي جاية.
 

الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة علاء عبد العال

وجاء الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة علاء عبد العال كالتالي: 

محمد عدلي – مدربا عاما

محمود صبحي – مدربا

عبد الرحمن فهمي – مدربا

محمود فتحي – مدرب حراس مرمى

حنفي عبد المقصود – معد بدني

أحمد عبد الرازق – محلل أداء

أحمد السيد – إصابات ملاعب وتأهيل

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احمد عتمان بلدية المحلة غزل المحلة وليد خليل علاء عبد العال

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