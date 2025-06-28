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رياضة

غزل المحلة يواصل استعداداته للموسم الجديد (صور)

غزل المحلة
غزل المحلة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني علاء عبد العال، اليوم السبت تدريباته الجماعية علي ستاد المحلة، استعدادا لمنافسات الموسم الكروي الجديد. 

ويواصل نادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني علاء عبد العال، استعداداته أملا في الظهور خلال منافسات الموسم المقبل بمستوي مغاير عما ظهر عليه الفريق خلال الموسم الماضي، حيث كان الفريق مهدد بالهبوط قبل قرار إلغائه من جانب رابطة الأندية المحترفة.

الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة علاء عبد العال

وجاء الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة علاء عبد العال كالتالي: 

محمد عدلي – مدربا عاما

محمود صبحي – مدربا

عبد الرحمن فهمي – مدربا

محمود فتحي – مدرب حراس مرمى

حنفي عبد المقصود – معد بدني

أحمد عبد الرازق – محلل أداء

أحمد السيد – إصابات ملاعب وتأهيل

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علاء عبد العال رابطة الأندية المحترفة غزل المحلة

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