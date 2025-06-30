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محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق

محافظ الشرقيةيفتتح
محافظ الشرقيةيفتتح سوق اليوم الواحدبمنطقةالصيادين بالزقازيق

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بمنطقة الصيادين بجوار إدارة شرطة النجدة بمدينة الزقازيق.

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الحضور فى افتتاح السوق 

وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

 

المحافظ يتفقد أجنحة المعرض والسوق 

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية إن محافظ الشرقية تفقد أجنحة المعرض الذي يقدم السلع المواد الغذائية والألبان وعسل النحل والحلويات واللحوم والخضروات والفواكه والبقوليات والزيوت بتخفيضات تصل إلى 30 % طوال فترة المعرض لإتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لشراء احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار تنافسية تلبي احتياجات الجمهور.

 

تعاون كبار التجار في إقامة المعارض والأسواق 

ثمن المحافظ تعاون كبار التجار وأصحاب الشركات في إقامة المعرض واستجابتهم السريعة لخفض الأسعار والتزامهم بوضع سعر استرشادي على كافة المنتجات المعروضة، وكذلك عرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين، مؤكدًا على ضرورة استمرار تزويد المعرض باللحوم والسلع الغذائية والخضروات والفاكهة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط. 

 

المحافظ يقرر تخفيض بعض أسعار السلع 

وخلال تفقد محافظ الشرقية أقسام المعرض قرر تخفيض بعض أنواع السلع والمواد الغذائية تيسيرًا على المواطنين ولتخفيف العبء عن كاهلهم، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم مشيدا بتواجد فرق من الأطباء البيطريين للتأكد من تطبيق نظم جودة وسلامة الغذاء ومراجعة صلاحية المعروضات وخاصة اللحوم ومصنعاتها لضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.

 

السوق يوم الاثنين من كل أسبوع 

ودعا محافظ الشرقية أبناء المحافظة إلى الإقبال على السوق للحصول علي احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية والاستفادة من التخفيضات وجودة المنتجات المعروضة، لافتًا إلى أن المعرض سوف يستقبل المواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع  لإتاحة الفرصة لهم لشراء متطلباتهم المختلفة.

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المواطنين سعداء بافتتاح السوق

أعرب المواطنون عن سعادتهم لإقامة سوق اليوم الواحد لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية واحتياجاتهم من مواد غذائية ولحوم وخضروات بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية اسعار مخفضة د مديرية التموين التجارة الداخلية مدينة الزقازسق منطقة الصيادين سوق اليوم الواحد

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