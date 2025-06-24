تموين الشرقية: انتظام العمل بمنظومة توريد القمح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٥م.

وأوضح المحافظ أن ما تم توريده بالأمس بلغ ٢٩١ طن و٥٢٩ كيلو، ليصل إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن ٥٩٩٢٩٣ طن و٢٥٨ كيلو جرام من الأقماح المحلية.

وقالت المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية أن الحقول الإرشادية المنزرعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت ما بين أراضي قديمة (حقول فردية) 56 حقل وأراضي جديدة (حقول فردية) 7 حقول بمساحة واحد فدان وحقول إرشادية بالمزارع السمكية (15 حوض سمكي بمساحة 410 فدان) وأراضي ملحية (حقول فردية) 8 حقل.

المهندس عبدالكريم عوض الله

وأشار المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين إلي إن من شروط أماكن التخزين أن يتم الاستلام بالصوامع المعدنية والأسمنتية والحقلية والبناكر والهناجر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتي تم معاينتها من مديرية التموين المختصة وكذلك اللجان المشكلة من الجهات المعنية لمعاينة الشون، وهم: مديرية التموين المختصة، ووزارة ،التموين وهيئة سلامة الغذاء، والهيئة العامة للسلع التموينية، والجهات المسوقة التابعة لها الشونة، وإرسال نماذج المعاينة للوزارة معتمدة من مدير المديرية موضحا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحل.

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