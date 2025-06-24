رفع كفاءة الشوارع الداخلية بكفر صقر في الشرقية

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لاستكمال الأعمال لسرعة دخولها الخدمة طبقًا للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

رفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية

وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية: إن محافظ الشرقية أكد أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحة للمواطنين.

تنفيذ الاعمال بشارع السينما

وأوضح الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة كفر صقر أنه جارى تنفيذ أعمال الرصف بشارع السينما بحي النصر بطول 350 م، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفه إجمالية 6 مليون و800 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لرصف وتطوير الشوارع الرئيسية بالمدينة.

تذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة

وأضاف رئيس المركز، أنه تم الإنتهاء من أعمال الرصف للطريق بطول 280 متر وجاري الانتهاء من باقي المسافة، وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من الأعمال ودخوله الشارع الخدمة.

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