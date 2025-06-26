الخميس 26 يونيو 2025
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محافظات

إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة في الشرقية

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية. 

إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية

 

نتائج الحملات 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة ٣ حالات تعد على مساحة ٧٥ مترا و٣ حالات تعد على مساحة قيراط و٤ سهم بنطاق المحافظة. 

 

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التصدى لأي محاولة بناء عشوائي

أشار محافظ الشرقية  إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

الحفاظ على أملاك الدولة 

 جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 

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محافظة الشرقية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية ست حلات تعدى بالبناء الأراضى الزراعية املاك الدولة بنطاق المحافظة

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