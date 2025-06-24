ندوة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه للعاملين بمركز بلبيس

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها والتي تأتي في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية) والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء مجتمع متقدم ومتكامل من خلال تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كافة الفئات العمرية وتغطي جميع محافظات الجمهورية.

القاء المخلفات بشبكات الصرف

وأشاد المحافظ بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة السكان برئاسة مركز ومدينة بلبيس في تنظيم الندوات الإرشادية للعاملين لتوعيتهم بأهمية ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

التعاون بين شركة المياه ووحدة السكان

وأشار المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع وحدة السكان برئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ ندوة توعوية للعاملين عن أهمية ترشيد إستهلاك المياه وذلك لتوعيتهم بخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها.

ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوة ه صاحبها تنفيذ ورشة عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة بجانب توزيع مطويات تحتوي على إرشادات عن طرق الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث وكذلك التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع والقطع الموفرة للمياه ودورها في ترشيد استهلاك المياه بالإضافة الي خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكوي المياه والصرف الصحي وتطبيق الموبايل 125.

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