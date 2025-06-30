محافظ الشرقية:حل مشاكل المواطنين على رأس أولوياتنا"

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في مقدمة الأولويات التنفيذية داخل المحافظة، مُشددًا على أن تلك اللقاءات تُمثل حلقة تواصل حقيقية تُترجم على أرض الواقع، انسجامًا مع توجيهات القيادة السياسية الداعية لوضع احتياجات المواطن على رأس أجندة العمل الحكومي.

توفير الحلول اللازمة لمشكلاتهم

جاء ذلك خلال لقائة بعدد (9) مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على إحتياجاتهم.

وخلال الإجتماع كلف محافظ الشرقية مديري المديريات الخدمية ووكلاء الوزارة بتوفير الخدمات اللازمة والإستجابة للطلبات المقدمة فيما يسمح به القانون لمساعدة المواطنين على تحمل أعباء الحياة والتخفيف من حدة المعاناة من على كاهلهم.

وطائف مناسبة بالقطاع الخاص

حمل اللقاء عرضًا لطلبات المواطنين من وظائف مناسبة بالقطاع الخاص ومعاش تكافل وكرامة وتوفير سكن مناسب وعلاج ومساعدات عاجلة وشهرية وذلك للمواطنين من مراكز الزقازيق–فاقوس -ديرب نجم - - بلبيس) ومدينتى (القرين –العاشر من رمضان )، وبعد الإطلاع عليها وفحص الجهات المختصة

قرر المحافظ توفير9 فرص عمل بالقطاع الخاص حسب الحالة الصحية والظروف الإجتماعية للحالات، سرعة استخراج الفيزا الخاصة بتكافل وكرامة وكروت الخدمات المتكاملة للحالات المستحقة بعد التسجيل على المنظومة بالاضافة الى صرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد 7 حالات تتراوح مدتها من 4 إلى 6 شهور حسب الأبحاث الإجتماعية على الحالات ةتوفير علاج على نفقة الدولة لعدد (3) حالات ةعمل بحث إسكان لعدد (3) حالات لبحث إمكانية توفير سكن مناسب.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ونائب المستشار العسكري للمحافظة ووكلاء وزارة التضامن الإجتماعى والعمل ونائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى ووكيل مديرية الصحة ومدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ومندوب عن مؤسسة تكافل ومديري إدارات (خدمة المواطنين وصندوق الإسكان ) بديوان عام المحافظة.

وقال المحافظ إنه على المواطنين الراغبين في لقائه ضمن اللقاء الجماهيري،بان يتقدم بطلب رسمي في مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، على أن يكون موضحا ًبالطلب تفاصيل وأسباب المقابلة، ويكون مستوفي بالمستندات، وسيتم تحديد لقاء للمواطنين يوم الإثنين مع محافظ الشرقية، بالديوان العام وطبقًا لتاريخ التقدم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.