أطفال منتدى الشرقية يزورون نزلاء دار المسنين بقرية الغار

أكدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية أهمية المشاركة المجتمعية وإجراء الزيارات الميدانية لدار كبار السن حيث تمثل زيارة الأطفال لدار المسنين أهمية كبيرة لكبار السن والأطفال على حد سواء من تطوير التعاطف وتعلم قيمة الإحترام واكتساب منظور أوسع للحياة، كذلك محاربة الشعور بالوحدة وتحفيز الذاكرة والنشاط العقلي.

زيارة ميدانية لأطفال المنتدى بالمحافظة

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بمحافظة الشرقية قد أوضحت قيام الوحدة بتنظيم زيارة ميدانية لأطفال المنتدى بالمحافظة لإحدى دور رعاية كبار السن بقريه الغار مركز الزقازيق.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية ضمن أنشطة اللجنة المحلية، بحضور محمد راتب مسئول الرعاية بالمديرية وعضو اللجنة المحلية لدعم مشاركة الطفل.

هدايا رمزية

وتمت الزيارة في أجواء من البهجة والسعادة حيث تم إظهار التفاعل بين أطفال المنتدى والمشرفين وبين نزلاء الدار حيث قدم الأطفال بعض الهدايا الرمزية لهم كذلك تقديم بعض المواهب الفنية من انشاد وغناء ومشاركة كبار السن ببعض الالعاب الترفيهية.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية التواصل بين الأجيال المختلفة والذي يُساهم في تبادل المعلومات والأفكار والقيم والمعتقدات كذلك سد الفجوة بينهم وتعزيز التفاهم والإحترام خاصة بين الأطفال وكبار السن.

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