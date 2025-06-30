الإثنين 30 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أطفال منتدى الشرقية يزورون نزلاء دار المسنين بقرية الغار

حماية الطفل بالشرقية
حماية الطفل بالشرقية

أكدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ  الشرقية أهمية المشاركة المجتمعية وإجراء الزيارات الميدانية لدار كبار السن حيث تمثل زيارة الأطفال لدار المسنين أهمية كبيرة لكبار السن والأطفال على حد سواء من  تطوير التعاطف  وتعلم قيمة الإحترام  واكتساب منظور أوسع للحياة، كذلك محاربة الشعور بالوحدة وتحفيز الذاكرة والنشاط العقلي.

النيابة تحقق في واقعة الطفل ضحية العنف بالشرقية

 زيارة ميدانية لأطفال المنتدى بالمحافظة 

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام بمحافظة الشرقية قد أوضحت قيام الوحدة بتنظيم زيارة ميدانية لأطفال المنتدى بالمحافظة  لإحدى دور رعاية كبار السن  بقريه الغار مركز الزقازيق.

 ويأتي ذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية ضمن أنشطة اللجنة المحلية، بحضور محمد راتب مسئول الرعاية بالمديرية وعضو اللجنة المحلية لدعم مشاركة الطفل.

هدايا رمزية 

وتمت الزيارة  في أجواء من البهجة والسعادة حيث تم إظهار التفاعل بين أطفال المنتدى والمشرفين وبين نزلاء الدار حيث قدم الأطفال  بعض الهدايا الرمزية لهم كذلك تقديم  بعض المواهب  الفنية من انشاد وغناء ومشاركة كبار  السن ببعض الالعاب الترفيهية.

فوائد الجنزبيل، يحارب الالتهابات المزمنة ويقلل آثار العلاج الكيميائي

تنظيم أنشطة فنية لرعاية الموهوبين بمنتدى الطفل بالشرقية

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية  التواصل بين الأجيال المختلفة والذي يُساهم في تبادل المعلومات والأفكار والقيم والمعتقدات كذلك سد الفجوة بينهم  وتعزيز التفاهم والإحترام خاصة بين الأطفال وكبار السن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية وحدة حماية الطفل هبة محمد حمد مديرة الوحدة بالمحافظة زيارة الاطفال لكبار السن المندس حاوم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

النيابة تحقق في واقعة الطفل ضحية العنف بالشرقية

تنظيم أنشطة فنية لرعاية الموهوبين بمنتدى الطفل بالشرقية

نائب المحافظ: برلمان الطفل بالشرقية منصة لصقل المواهب وإعداد قادة المستقبل

قصور الثقافة تطلق عروض نوادي مسرح الطفل بالشرقية

الأكثر قراءة

رئيس النواب يحرج الحكومة خلال جلسة مناقشة الإيجار القديم (تفاصيل)

بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، "فيتو" تكشف قيمة تعاقد تريزيجيه مع الأهلي (انفراد)

أبوس أيدك يا بابا سيبوني، أب يضرب ابنه بوحشية يثير الغضب والشرطة تتدخل (فيديو)

نائب لـ الحكومة: "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاقين" وتعديل الإيجار القديم عقاب اجتماعي

وكيلا النواب: هدفنا خروج تعديل متوازن لقانون الإيجار القديم

منال عوض: توافر أراض لبناء مساكن لمستأجري الإيجار القديم

نائب عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة تلعب بالنار

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو اعتداء أب وأم على طفلهما بالعاشر من رمضان

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025

المزيد

انفوجراف

من هو القائد أبو عمر السوري، "أسطورة الظل وصانع النخبة" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة المسد وأسماؤها وسبب نزولها

حكم الدعاء يوم عاشوراء وفضله، وهل هو مستجاب؟

تفسير حلم أكل الفراخ في المنام وعلاقته بسفر قريب وزيادة فى الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية