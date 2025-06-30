تموين الشرقية: انتظام العمل بمنظومة توريد القمح للشون والصوامع

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكافة مواقع التخزين بالمحافظة والتي تعمل بدورها بشكل منتظم في جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٥م.

التوريد فى اليوم 88 طن أقماح

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان محافظ الشرقية أوضح أن ما تم توريده بالأمس بلغ ٨٨ طن و١٤٧ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده من القمح حتى الآن ٥٩٩٧٣٥ طن و٩٧٦ كيلو جرام من الأقماح المحلية.

المهندس عماد محمد جنجن

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن الحقول الإرشادية المنزرعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنوعت ما بين أراضي قديمة ( حقول فردية ) 56 حقل وأراضي جديدة(حقول فردية) 7 وحقول بمساحة واحد فدان وحقول إرشادية بالمزارع السمكية ( 15 حوض سمكى بمساحة 410 فدان) بالاضافة الى أراضي ملحية (حقول فردية) 8 حقول.

الاستلام بالصوامع المعدنية

وأشار المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين إلى أنه من شروط أماكن التخزين أن يتم الإستلام بالصوامع المعدنية - الأسمنتية - الحقلية ) والبناكر والهناجر والشون الأسمنتية والأسفلتية المطابقة لشروط التخزين والتي تتم معاينتها من مديرية التموين المختصة وكذلك اللجان المشكلة من الجهات المعنية لمعاينة الشون والتى تتضمن مديرية التموين المختصة - وزارة التموين - هيئة سلامة الغذاء - الهيئة العامة للسلع التموينية - الجهات المسوقة التابعة لها الشونة ) وإرسال نماذج المعاينة للوزارة معتمدة من مدير المديرية موضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلي والسعة التخزينية (طن/ قمح ) وذلك قبل بدء موسم التوريد وذلك لاعتمادها من اللجنة العليا لإستلام الأقمـاح المحلية موسم ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.