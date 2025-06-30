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خارج الحدود

واشنطن: جهات سيبرانية تابعة لإيران قد تستهدف الأجهزة والشبكات الأمريكية

علم ايران،فيتو
علم ايران،فيتو

أفادت وكالة" إي بي سي" نقلا عن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، أن جهات سيبرانية تابعة لإيران وقراصنة قد يستمرون بتنفيذ أنشطة خبيثة.

وأوضحت أن جهات سيبرانية تابعة لإيران قد تستهدف الأجهزة والشبكات الأمريكية.

وتابعت: هناك خطر متزايد يواجه شركات صناعات دفاعية خاصة التي لها علاقة بـ إسرائيل.

وقبل وقت سابق من اليوم قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يكن محايدا وهذا غير مقبول من طرفنا. 

وأضاف الرئيس الإيراني: “قرار البرلمان الإيراني تعليق التعاون مع الوكالة ردة فعل طبيعية على سلوك الوكالة غير البناء. عدوان إسرائيل حصل عندما كنا نتفاوض مع واشنطن ورغم تأكيداتنا بعدم سعينا لامتلاك سلاح نووي”.

واختتم: “أنشطتنا النووية كانت تحت إشراف الوكالة وكاميرات المراقبة كانت موجودة في منشآتنا”.

 

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