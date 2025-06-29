إيهود باراك يحذر من حرب استنزاف مع إيران ويدعو لإسقاط حكومة نتنياهو

قال إيهود باراك، رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، إن الضربات التي وُجهت إلى البرنامج النووي الإيراني لم تؤدِ إلى تراجعه الكامل، بل ربما أخّرته جزئيًا لبضعة أشهر فقط، مؤكدًا أن إيران ما زالت تقف على العتبة النووية.

إيهود باراك: إيران لم تُردع بعد

وقال باراك إنه "من المرجح أننا أخرنا التقدم النووي الإيراني، لكن هذا التأخير جزئي، وإيران لا تزال دولة على عتبة نووية تمتلك القدرة على التقدم متى أرادت".

وأضاف أن الوضع يتطلب تحركًا سياسيًا ودبلوماسيًا فوريًا، وليس فقط عمليات عسكرية مؤقتة.

تحذير من حرب استنزاف طويلة

وأطلق باراك تحذيرًا صريحًا، قائلًا:"إذا لم يُحرز تقدم حقيقي في المفاوضات مع إيران، فإننا نتجه نحو حرب استنزاف طويلة وخطيرة تنهك إسرائيل استراتيجيًا وسياسيًا".

إنهاء الحرب في غزة ضرورة استراتيجية

واعتبر باراك أن استمرار العمليات العسكرية في غزة يُشتت الجهود ويضعف الموقف الإسرائيلي إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا:"لا شيء أكثر إلحاحًا الآن من إنهاء الحرب في غزة بطريقة تُعيد الردع وتمنع المزيد من الخسائر السياسية والأمنية."

دعوة لإسقاط حكومة نتنياهو

هاجم باراك حكومة نتنياهو بشدة، معتبرًا إياها:"أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل"، ودعا إلى تجديد النضال السياسي لإسقاطها، مؤكدًا أن "القيادة الحالية تعاني من الفشل الاستراتيجي والارتباك في اتخاذ القرار".

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