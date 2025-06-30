الإثنين 30 يونيو 2025
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لسن ضحايا الإهمال فقط.. بل والسخرة أيضا

19 فتاة في عمر الزهور منهن طفلة كانت تنتظر نتيجة الإعدادية ضمن 3 أخوات ضحايا الحادث يعملن في مصنع يصدر إنتاجه للخارج، يحصل على حوافز ومزايا الاستثمار، ومحسوب على الدولة أنه بيوفر فرص عمل، لكن ظروف عمل الفتيات كالاتي:

1- اليومية 130 جنيها فقط بالمخالفة لما هو معلن من أن الحد الأدنى للأجور في الحكومة والقطاع الخاص.

 

2- وقت العمل من 7 صباحا إلى 7 مساء أي 12 ساعة يوميا بالمخالفة لقانون العمل وجميع اللوائح التي تنظم العمل.

3- وجود الأطفال بين العمالة مخالف لقوانين العمل المصرية وأيضا النظم الدولية.

4 - لا وجبات طعام طوال فترة ال12 ساعة بالمخالفة لأي مبادئ إنسانية.

6 - لا توجد وسيلة مواصلات مما يضطر الفتيات للتكدس في ميكروباص على حسابهن الخاص   للتقليل من التكلفة التي تقتطع من الأجر اليومي الزهيد جدا.

 

هذا ليس عملا إنه المعنى الحرفي للسخرة التي تستوجب وضع أصحاب المصنع ضمن قائمة من يجب أن يحاسبوا من المسؤولين والمنفذين للطريق والمهملين في صيانته.

 

والأهم إن الأمر يتطلب تحرك وزارة العمل والوزارات المعنية لمراجعة ظروف العمل في مصانع تحصل على الحوافز والتيسيرات وتدعي توفير فرص عمل.

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المحاسبة مطلوبة لأن هذا المصنع بالتأكيد نموذج لحالات كثيرة تتطلب التدخل الفوري لإنقاذ الآف الفتيات من ضحايا السخرة تحت سطوة الفقر والحاجة

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