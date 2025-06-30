حماة الوطن يدعو الأحزاب السياسية لعقد جلسة تشاورية لإعداد قائمة لخوض انتخابات الشيوخ

دعا حزب حماة الوطن، كلا من حزب مستقبل وطن، ممثل الأكثرية بمجلسي النواب والشيوخ، وحزب الجبهة الوطنية، وكافة الأحزاب السياسية الفاعلة، لسرعة عقد جلسة تشاورية، للتباحث نحو إطلاق قائمة وطنية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وفي بيان له، أكد “حماة الوطن”، أهمية تنسيق الجهود بين الأحزاب السياسية ذات التوجه الوطني المشترك، لترتيب أولويات المرحلة المقبلة، وخصوصا فيما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية.

أشار الحزب، إلى أن الغرض من هذه الدعوة، الخروج بمشهد انتخابي يليق بتاريخ مصر السياسي، وفي ضوء المنافسة الشريفة، لاختيار أفضل العناصر في جميع الأحزاب للدفع بهم في السباق الانتخابي المرتقب.

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