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سياسة

مصادر: 10 أعضاء بمجلس النواب يعتزمون تقديم استقالاتهم لخوض انتخابات الشيوخ

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

كشفت مصادر برلمانية، عن اتجاه لدى عدد من أعضاء مجلس النواب، لتقديم استقالتهم من المجلس، لرغبتهم في الترشح بانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها شهر أغسطس المقبل.

نواب يتقدمون باستقالتهم

ووفقا للمصادر، فإن الأسماء التى تردد أنها ستتقدم باستقالتها يصل عددهم إلي ١٠ نواب، ومن بينهم كل من، النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان، النائب عبد الفتاح الشحات، النائبة غادة الضبع، النائب حسام العمدة، النائبة مارثا محروس، النائبة أميرة صابر.

الهيئة الوطنية للانتخابات

ويعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي - اجتماعًا  الثلاثاء الموافق الأول من يوليو ٢٠٢٥ لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

ويعقب هذا الاجتماع مؤتمرًا صحفيًا تعقده الهيئة في الثانية ظهرًا بمسرح التلفزيون المصري بماسبيرو لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزيتها التامة لإجراء هذا الاستحقاق الدستوري واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها. 

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الخطه والموازنه المشروعات الصغيرة والمتوسط النائب حسام العمدة النائبة مارثا محروس رئيس لجنة الخطة والموازنة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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