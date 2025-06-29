يوسف عمر جودة يحتفل بزفافه وسط فرحة الأهل والأصدقاء

في أجواء من الفرح والسعادة، احتفل المهندس يوسف عمر جودة بزفافه على الآنسة بسملة، في حفل زفاف أسري بهيج أُقيم بإحدى القاعات الكبرى بفندق توليب جولدن بلازا، بحضور الأهل والأقارب، وعدد من الشخصيات العامة والقيادات المجتمعية.

ويُعد العريس يوسف نجل اللواء دكتور عمر جودة، والمهندسة صفاء النجار، رئيس قطاع بالشركة المصرية للاتصالات، واللذين حرصا على مشاركة هذه المناسبة السعيدة مع لفيف من الأهل والأصدقاء.

خالص التهاني والتبريكات للعروسين، مع أطيب الأمنيات بحياة زوجية سعيدة وهنيئة.



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