النواب ينتفض بعد حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية.. مطالب باستدعاء وزير النقل للبرلمان.. التأكيد على ضرورة محاسبة المقصرين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.. والحكومة تدافع عن نفسها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلقاء عدد من البيانات العاجلة الموجهة إلى الحكومة، بعد حادث الطريق الإقليمي، والذي راح ضحيته 19 شهيدة من أبناء محافظة المنوفية.

توجيه لجنة النقل في مواصلة الاجتماعات بعد حادث الطريق الإقليمي

وعقب البيانات العاجلة، ورد الحكومة، دعا فيه المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، للجنة النقل والمواصلات بالمجلس، إلى الاستمرار فى عقد الاجتماعات فى الأيام المقبلة، لبحث دراسة أسباب الحادث الأليم، الذى راح ضحيته 19 فتاة من محافظة المنوفية وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

وطالب النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، باستدعاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل والصناعة، للمثول أمام الجلسة العامة غدا، بعد حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

حادث الطريق الإقليمي جلل ويجب استدعاء وزير النقل

وقال عضو مجلس النواب: الحادث جلل، ويجب محاسبة المخطئ، مشددا على ضرورة استدعاء وزير النقل، والمسئول عن الطرق في الوزارة إلى المجلس، لتوضيح أسباب ما حدث في الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

وأكد النائب فخري طايل، عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، أن واقعة استشهاد فتيات على الطريق الإقليمي بالمنوفية "فاجعة" أدمت قلوب المصريين جميعا.

بيانات عاجلة أمام جلسة النواب بعد حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية

جاء ذلك في بيانه العاجل الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

التحقيق للكشف عن حالة الطريق الإقليمي

وطالب النائب بالتحقيق على أعلى مستوى للكشف على حالة الطريق الإقليمي، والأسباب التي أدت لهذا الحادث وهو ليس الأول.

إعداد تقرير مفصل عن حالة الطريق الإقليمي

وشدد عضو مجلس النواب، الحكومة بإعداد تقرير مفصل عن حالة الطريق وبرنامج الانتهاء من تطويره، والوقوف على الأسباب لمعاقبة المخطئ.

ودعا النائب على أهمية تحديد مواعيد سير سيارات النقل على الطريق الإقليمي أسوة بالطريق الدائري، مع عمل بعض العلامات الاسترشادية لمنع تكرار الحوادث.

من جانبه أكد النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، أن هناك إهمال متراكم في الطريق الإقليمي يحصد الأبرياء يوما بعد يوم، قائلا: ما حدث في رقابنا جميعا أمام الله.

وطالب بفتح تحقيق عاجل من النيابة العامة وإعلان النتيجة أمام الرأي العام، مشددا على أهمية مراجعة أوضاع العمالة اليومية وشمولها بتأمين اجتماعي وصحي.

وأكد أهمية دعم المتضررين من هذا الحادث الكارثي، مطالبا بالمسائلة العاجلة لكل المتهمين في هذا الحادث أيا كان موقعه.

كما طالب النائب عصمت زايد، عضو مجلس النواب، وزير النقل، كامل الوزير، بضرورة مراجعة هذا الطريق، لاسيما مع تكرار الحوادث عليه.

وشدد على سحب الرخصة من أي سائق يثبت تعاطيه المخدرات، مع تحديد مواعيد وخطوط سير سيارات النقل.

من جانبه قال النائب هاني خضر، عضو مجلس النواب: حاسبوا المقصرين، متابعا: لا نحتاج بيانات ولا نحتاج تحركات فعلية لحل مشكلة الطريق.

غياب رئيس الحكومة ووزير النقل

وانتقد النائب عدم تحرك رئيس مجلس الوزراء، أو المتحدث باسمه أو حتى وزير النقل، أو المتحدث باسم الوزارة، في تقديم واجب العزاء.

وطالب عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمحاسبة المقصرين في واقعة

وزير النقل الحالي كان رئيس اللجنة المشرفة على إنشاء الطريق الإقليمي بالمنوفية

وأكد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن وزير النقل الحالي كان رئيس اللجنة المشرفة على إنشاء هذا الطريق، قائلا: وهذا الطريق في أسوأ حالاته.

وأشار إلى أن الطريق عبارة عن جبال في أغلب محطاته، على الرغم من وجود “كارتات" تدر آلاف يوميا، متسائلا: أين الصيانة لهذا الطريق.

وأكد أن هذا الطريق أصبح طريق الآخرة، قائلا: لأن اللي بيسير عليه لا يعرف هل سصل أمام لا؟.

ووجه رسالة إلى الحكومة، قائلا: البشر أهم من الحجر، والبشر أهم من الطرق، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق يتم فيها مسائلة كل الوزراء المعنيين.

وقال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب: هذا الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير، مشيرا إلى أن كل هذه المليارات التي يتم استغلالها في قطاع النقل تذهب هباءا منثورا.

وأشار إلى أن هناك العديد من المسئولين لا يمكن لأحد محاسبتهم، قائلا: "حد يقدر يستدعي اللواء مجدي أنور للبرلمان، وهو أحد المسئولين عن الطرق.

وأشار إلى أن ما يحدث في تطوير الطرق والكباري إهمال وغياب ضمير وغياب إدارة رشيدة، حتى تحولت إلى باب للسرقة وإهدار المال العام.

وقال: لم ننشئ هذه الطرق من فوائد مالية، وإنما أنشأناها من خلال القروض.

فيما أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتقدم بالعزاء والمواساة لأسر الشهيدات، ولكل بيت مصري في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية الأليم.

بيانات عاجلة أمام النواب بعد حادث الطريق الإقليمي

جاء ذلك في تعقيبه على البيانات العاجلة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

الحكومة تعزي شهداء حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وقال الوزير: الفقيدات شابات يطلبن الرزق بشرف، ويعملن لتأمين مستقبلهن ودراستهن، قائلا: هذا الحادث هز الوطن.

الحكومة تتضامن مع أهالي الضحايا

وقال وزير الشئون النيابية: نتفهم نحن الحكومة ما حدث، ونتضامن مع أهالي الضحايا والمصابين، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بزيادة التعويض، ومراجعة الطرق وإصلاحها، بما فيها الطريق الإقليمي، وإزالة العوائق التي تتسبب في الحوادث.

التحرك الفوري من الحكومة بعد حادث الطريق الإقليمي

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أنه تم التحرك الفوري من الحكومة، مؤكدا أن وزير النقل، قطع زيارته من الخارج وعاد للفور، وتم صرف تعويضات استثنائية لأسر الضحايا والمصابين.

تشكيل لجنة موسعة لمعاينة الطريق

وأكد أنه تم تشكيل لجنة فنية موسعة لمعاينة الطريق، وكذلك إحالة السائق إلى النيابة العامة.

وأكد أن الاستجابة السريعة للحكومة فور الحادث، للتعامل مع الموقف، قائلا: لا نقلل من الحادث، ولكن من المهم أيضا أن يعلم الجميع أن الطريق الإقليمي تم إنشاؤه 2018، ولا يعتبر طريقا جديدا، وطوله أكثر من 350 كيلو مترا.

وأوضح أن الوصلة التي يتم الحديث عنها تنقسم إلى 7 حارات في الاتجاهين، وتم غلق حارات الاتجاه الجنوبي للقيام بالصيانة، وتم السماح بالسير في الاتجاه الشمالي بعد تقسيمه لحارتين.

وقال: بالرغم من الحادث، إلا أنه لا يمكن أن نغفل النهضة في قطاع الطرق، مشيرا إلى أن مصر قفزت 100 مركز وأصبحت رقم 18 في جودة طرق.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 600 كيلو متر طرق جديد، وتطوير 8 آلاف كيلو متر، قائلا: هذه الطرق سبب انخفاض الوفيات بنسبة 30%، كما انخفضت الإصابات بنسبة 18%.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الكلام مهما كان لا يعبر عن فاجعة الحادث الجلل، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتهاون وسوف تقوم بالمساءلة والمحاسبة والمكاشفة لهذا الحادث الأليم.

وقال: الحكومة ستظل على تواصل دائم مع أسر الضحايا لتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي، متابعا: العزاء الوحيد لهم ألا يتكرر الحادث مرة أخرى.

وتوجه بخالص التعازي لأسر الضحايا، قائلا: نعاهدكم العمل من أجل حماية أبناء وبناء مصر، وضمان أمنهم وسلامتهم في كل بقعة من بقاع مصر.

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