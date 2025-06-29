بعد حادث المنوفية، طلب إحاطة لوزير النقل بشأن إهدار أرواح المواطنين على الطرق

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، بشأن عدم استكمال بعض الطرق التي تؤدي إلى إهدار أرواح المواطنين عليها بسبب عدم تسليمها وتوسعتها وتحديد السرعات عليها قبل البدء في إنشاء طرق جديدة.

مشاركة سيارات النقل الثقيل الطريق مع السيارات العادية

وأكدت متى في بيان لها على ضرورة أن تكون هناك إجراءات عاجلة حتى ننتهي من نزيف الدماء على الطرق بسبب مشاركة سيارات النقل الثقيل الطريق مع السيارات العادية، بالإضافة لتواجد سيارات الاتجاهين على فردة واحدة من الطريق.

حادث الطريق الإقليمي تجاه المنوفية

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن حادث الطريق الإقليمي تجاه المنوفية الذي راح ضحيته ١٩ وردة من بنات المنوفية اللاتي يبحثن عن لقمة العيش، خير دليل على ضرورة استكمال الطرق التي تؤدي إلى إهدار أرواح المواطنين عليها، والتي أصبحت تعرف باسم " طريق الموت".

وطالبت بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، لمناقشته في أسرع وقت ممكن، بهدف التوصل إلى حلول للتصدي لهذه الحوادث التي تحصد أرواح المواطنين على "طريق الموت".

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