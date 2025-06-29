الحكومة أمام النواب: جودة الطرق أدت لخفض الوفيات لـ30%

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتقدم بالعزاء والمواساة لأسر الشهيدات، ولكل بيت مصري في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية الأليم.

بيانات عاجلة أمام النواب بعد حادث الطريق الإقليمي

جاء ذلك في تعقيبه على البيانات العاجلة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

الحكومة تعزي شهداء حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وقال الوزير: الفقيدات شابات يطلبن الرزق بشرف، ويعملن لتأمين مستقبلهن ودراستهن، قائلا: هذا الحادث هز الوطن.

الحكومة تتضامن مع أهالي الضحايا

وقال وزير الشئون النيابية: نتفهم نحن الحكومة ما حدث، ونتضامن مع أهالي الضحايا والمصابين، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بزيادة التعويض، ومراجعة الطرق وإصلاحها، بما فيها الطريق الإقليمي، وإزالة العوائق التي تتسبب في الحوادث.

التحرك الفوري من الحكومة بعد حادث الطريق الإقليمي

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أنه تم التحرك الفوري من الحكومة، مؤكدا أن وزير النقل، قطع زيارته من الخارج وعاد للفور، وتم صرف تعويضات استثنائية لأسر الضحايا والمصابين.

تشكيل لجنة موسعة لمعاينة الطريق

وأكد أنه تم تشكيل لجنة فنية موسعة لمعاينة الطريق، وكذلك إحالة السائق إلى النيابة العامة.

وأكد أن الاستجابة السريعة للحكومة فور الحادث، للتعامل مع الموقف، قائلا: لا نقلل من الحادث، ولكن من المهم أيضا أن يعلم الجميع أن الطريق الإقليمي تم إنشاؤه 2018، ولا يعتبر طريقا جديدا، وطوله أكثر من 350 كيلو متر.

وأوضح أن الوصلة التي يتم الحديث عنها تنقسم إلى 7 حارات في الاتجاهين، وتم غلق حارات الاتجاه الجنوبي للقيام بالصيانة، وتم السماح بالسير في الاتجاه الشمالي بعد تقسيمه لحارتين.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية

وقال: بالرغم من الحادث، إلا أنه لا يمكن أن نغفل النهضة في قطاع الطرق، مشيرا إلى أن مصر قفزت 100 مركز وأصبحت رقم 18 في جودة طرق.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 600 كيلو متر طرق جديد، وتطوير 8 آلاف كيلو متر، قائلا: هذه الطرق سبب انخفاض الوفيات بنسبة 30%، كما انخفضت الإصابات بنسبة 18%.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الكلام مهما كان لا يعبر عن فاجعة الحادث الجلل، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتهاون وسوف تقوم بالمسائلة والمحاسبة والمكاشفة لهذا الحادث الأليم.

وقال: الحكومة ستظل على تواصل دائم مع أسر الضحايا لتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي، متابعا: العزاء الوحيد لهم ألا يتكرر الحادث مرة أخرى.

وتوجه بخالص التعازي لأسر الضحايا، قائلا: نعاهدكم العمل من أجل حماية أبناء وبناء مصر، وضمان أمنهم وسلامتهم في كل بقعة من بقاع مصر.

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