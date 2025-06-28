أول تحرك برلماني بعد حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى الحكومة بشأن عدم الاهتمام بجودة الطرق.

حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية

وأشارت النائبة إلى حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي تسبب في مصرع ١٩ فتاة من بنات المحافظة في حادث تصادم مروع.

سؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل عن ملف النهوض بالطرق

وقال النائبة: سؤالي لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وكل الحكومة المعنية بالنهوض بحياة المواطن: أين الاهتمام بالنهوض بالبنية التحتية والناس الغلابة الذين لاحول لهم ولا قوة؟ ولماذا الإهمال وعدم الاهتمام بالمحافظات والمدن والقرى؟.

وتابعت عضو مجلس النواب: "أقول للحكومة ارحموا الشعب يرحمكم الله".



توجيهات الرئيس بعد حادث المنوفية

ووجه الرئيس الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائرى الإقليمى وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فورى بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.

وقررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث التصادم الذي وقع أمس الجمعة على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع عدد من الفتيات وإصابة أخريات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك للمصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بالمنوفية، عملها لتقديم خدمات الدعم النفسي للمصابين، والأسر التي فقدت فتياتهن في الحادث الأليم.

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