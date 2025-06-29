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خارج الحدود

البرلمان الإيراني: العدو يشن حربًا نفسية ويسعى لإثارة القلق لدى المواطنين

البرلمان الايراني،فيتو
البرلمان الايراني،فيتو

قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن العدو يشن حربا نفسية على الإيرانيين ويسعى إلى إثارة حالة قلق لدى المواطنين.

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني: “من يريدون سوءا لبلادنا يسعون إلى إكمال مخططاتهم عبر إثارة الفوضى في البلاد”.

وفي سياق آخر قال رافائيل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران أصبحت دولة متقدمة نوويًا، مؤكدًا أن أي عمل عسكري لن يستطيع محو هذا التقدم التقني.

الدعوة إلى الدبلوماسية مع إيران

وشدد “جروسي” على أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران، محذرًا من أن الاعتقاد بإمكانية إنهاء برنامج إيران النووي بالقوة غير واقعي وخطير.

توقيت حساس وتصعيد في المنطقة

تصريحات جروسي تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والغرب، على خلفية الغموض بشأن مستقبل الملف النووي الإيراني بعد الضربات الأمريكية.

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إيران من أن "الأمور ستزداد سوءًا بالنسبة لها" في حال لم ترجع إلى النظام العالمي.

ونفى ترامب في الوقت ذاته تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة.

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