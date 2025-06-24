احذريها، أخطاء شائعة تقع فيها الفتيات تؤدي إلى تلف الشعر وتقصفه

أخطاء شائعة تقع فيها الفتيات، يُعد الشعر من أكثر الأمور التي تهتم بها الفتيات، فهو عنوان الأنوثة وعلامة من علامات الجمال.

ومع ذلك، وعلى الرغم من العناية التي تحرص عليها كثير من الفتيات، فإن الكثيرات يقعن في أخطاء يومية تتسبب في تلف الشعر وتقصفه وفقدانه الحيوية واللمعان.





ومعظم الفتيات لا تدرك أن هذه الممارسات، التي قد تبدو بسيطة، هي السبب الرئيسي وراء معاناتهن مع مشكلات الشعر المستمرة.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر لا تقتصر على استخدام منتجات التجميل أو تطبيق الوصفات الطبيعية فقط، بل تبدأ من تجنب العادات الخاطئة التي تؤدي إلى تلفه.



أضافت خبيرة العناية بالشعر، أن تغيير بسيط في بعض السلوكيات اليومية يمكن أن يُحدث فارقًا كبيرًا في صحة وجمال الشعر.

أخطاء تؤدي إلى تلف الشعر وتقصفه



أخطاء تدمر شعرك

في هذا التقرير، تقدم خبيرة العناية بالشعر، أبرز هذه الأخطاء، وتوضح آثارها السلبية، وتقدّم أيضًا نصائح لتفاديها والحفاظ على شعر صحي وقوي ولامع.



1. غسل الشعر بشكل مفرط

تعتقد بعض الفتيات أن غسل الشعر بشكل يومي يساعد على نظافته ويمنع تساقطه، لكن الحقيقة أن الإفراط في غسل الشعر يجرّده من الزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس لترطيب الشعر وحمايته، مما يؤدي إلى جفافه وتقصفه. يُوصى بغسل الشعر من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا فقط، باستخدام شامبو مناسب لنوع الشعر.

2. استخدام الماء الساخن في غسل الشعر

الماء الساخن يفتح مسام فروة الرأس ويجففها، كما يؤدي إلى تقصف أطراف الشعر، وفقدان بريقه. من الأفضل استخدام الماء الفاتر أو البارد عند غسل الشعر، للحفاظ على الزيوت الطبيعية وتجنب الإضرار ببصيلات الشعر.

3. تجفيف الشعر بالمنشفة بقوة

تلجأ بعض الفتيات إلى فرك الشعر بقوة باستخدام المنشفة بعد الاستحمام لتجفيفه، ما يؤدي إلى تقصف الأطراف وتكسر الشعر، خاصة وهو في أضعف حالاته عند البلل. يُنصح بتجفيف الشعر بلطف عن طريق الضغط برفق بمنشفة قطنية ناعمة، أو استخدام قميص قطني قديم.

4. الإفراط في استخدام أدوات التصفيف الحرارية

الاستعمال المتكرر لمجففات الشعر والمكواة وأجهزة لف الشعر يؤدي إلى تلف الشعر بسبب الحرارة العالية التي تكسر الروابط البروتينية فيه، مما يُفقده مرونته ولمعانه. للحفاظ على الشعر، يجب تقليل استخدام هذه الأدوات، واستخدام واقي حرارة قبل تصفيفه، والاعتماد أكثر على التسريحات الطبيعية.

5. ربط الشعر بإحكام ولفترات طويلة

ربط الشعر بشدة، خاصة عند النوم أو أثناء ممارسة الرياضة، يؤدي إلى شد بصيلات الشعر وضعفها، مما يسبب تساقط الشعر من مقدمة الرأس أو جوانبه. يُفضل استخدام أربطة شعر قطنية وترك الشعر منسدلًا أو مربوطًا بشكل خفيف، وتغيير شكل الربطة من حين لآخر.

6. استخدام منتجات غير مناسبة لنوع الشعر

كثير من الفتيات يخترن الشامبو والبلسم وزيوت الشعر بناءً على الإعلانات أو تجربة صديقاتهن، دون معرفة ما إذا كانت هذه المنتجات مناسبة لنوع شعرهن. استخدام المنتجات الخاطئة يؤدي إلى جفاف الشعر أو زيادة الدهون أو ظهور القشرة. لذا يجب اختيار المنتجات بناءً على طبيعة الشعر (دهني، جاف، مختلط، أو عادي) واحتياجاته الخاصة.

7. الإهمال في قص الأطراف بانتظام

ترك أطراف الشعر بدون قص لفترات طويلة يؤدي إلى تقصفها وامتداد الضرر إلى باقي الشعر. قص الأطراف كل 6 إلى 8 أسابيع يساعد في التخلص من الأجزاء التالفة، ويمنح الشعر مظهرًا صحيًا وكثيفًا.

أخطاء تفسد شعرك

8. الصبغات الكيميائية المتكررة

تكرار صبغ الشعر، خاصة بالصبغات التي تحتوي على الأمونيا والمواد الكيميائية القاسية، يضعف الشعر ويفقده مرونته ويجعله أكثر عرضة للتقصف والتساقط. إذا رغبت الفتاة في تغيير لون شعرها، يُفضّل استخدام صبغات طبيعية مثل الحناء، أو تقليل مرات الصبغ والحرص على استخدام منتجات مرممة بعد الصبغة.

9. تجاهل التغذية السليمة

صحة الشعر تبدأ من الداخل. إهمال النظام الغذائي، والاعتماد على الأطعمة السريعة والفقيرة بالعناصر الغذائية، يؤدي إلى ضعف الشعر وسقوطه. يحتاج الشعر إلى البروتين، الحديد، الزنك، فيتامين D وB، وأوميغا 3 ليبقى صحيًا وقويًا. لذلك يجب الحرص على تناول وجبات متوازنة تتضمن البيض، الأسماك، المكسرات، الخضروات، والحبوب الكاملة.

10. عدم شرب كميات كافية من الماء

قلة شرب الماء تؤدي إلى جفاف الجسم عمومًا، وينعكس ذلك على الشعر فيفقد رطوبته ويصبح هشًا وسهل الكسر. من الضروري شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الشعر والبشرة.

11. النوم بشعر مبلل

النوم بشعر مبلل عادة شائعة لدى كثير من الفتيات، لكنها من أكثر الأمور التي تضر بالشعر، حيث يكون الشعر في أضعف حالاته عند البلل، ويؤدي احتكاكه بالوسادة إلى تكسره. كما أن الرطوبة المستمرة تؤدي إلى نمو الفطريات والقشرة. يُنصح بتجفيف الشعر تمامًا قبل النوم.

12. الإجهاد النفسي والضغط العصبي

الإجهاد النفسي من الأسباب الخفية التي تؤثر على صحة الشعر، وقد يؤدي إلى تساقطه وتقصفه وبهتانه. الضغوط النفسية تؤثر على الدورة الدموية في فروة الرأس وتقلل من تغذية الشعر. لذلك فإن العناية النفسية وممارسة الرياضة والاسترخاء لها دور كبير في تحسين صحة الشعر.

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