أفضل حمامات الزيت للشعر الجاف في فصل الصيف

حمامات زيت للشعر الجاف، مع قدوم فصل الصيف، تتضاعف مشكلات الشعر الجاف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومياه البحر أو حمامات السباحة التي تحتوي على الكلور.





هذه العوامل تؤدي إلى فقدان الرطوبة الطبيعية من الشعر، وتجعله هشًا، باهتًا، وأكثر عرضة للتقصف، ومن بين الحلول الطبيعية الفعّالة التي تلجأ إليها الكثير من النساء هي حمامات الزيت، والتي تُعتبر وسيلة مغذية لترطيب الشعر واستعادة حيويته.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن حمامات الزيت ليست مجرد رفاهية أو طقس جمالي مؤقت، بل هي علاج طبيعي وفعال لإنقاذ الشعر الجاف في فصل الصيف.



وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أن حمامات الزيت تمنح الشعر عناية عميقة وتعيد إليه مرونته ورونقه، وتحميه من الآثار السلبية للعوامل البيئية القاسية.



وبإدخال هذه الخطوة البسيطة إلى روتينك الأسبوعي، يمكنكِ المحافظة على شعر صحي، ناعم، ومليء بالحيوية طوال فصل الصيف.



ما هو حمام الزيت؟



حمام الزيت هو تقنية طبيعية تعتمد على تدليك فروة الرأس والشعر بزيوت نباتية طبيعية، وتركها لفترة زمنية محددة قبل غسل الشعر، مما يسمح للزيوت بالتغلغل في البصيلات وتغذية الشعر من الجذور حتى الأطراف.

وتزداد أهمية هذه الخطوة خاصة في فصل الصيف، حيث يحتاج الشعر إلى عناية مضاعفة.

أفضل زيوت للشعر

فوائد حمامات الزيت للشعر الجاف في الصيف



1. ترطيب عميق للشعر

الزيوت الطبيعية تمتاز بقدرتها على التغلغل داخل الشعرة وحبس الرطوبة بداخلها، مما يمنح الشعر نعومة ولمعانًا يدوم لفترة أطول. الزيوت مثل زيت جوز الهند وزيت الأرغان وزيت الزيتون تُعد من المرطبات الممتازة التي تعيد للشعر توازنه المائي المفقود بسبب حرارة الجو.

2. تغذية بصيلات الشعر

الزيوت تحتوي على فيتامينات ومعادن وأحماض دهنية أساسية تساعد على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه بشكل صحي، مثل فيتامين E وأحماض الأوميغا، ما يُقلل من تساقط الشعر الناتج عن الضعف والجفاف.

3. الحماية من التقصف والتكسر

تعمل الزيوت كحاجز وقائي يغلف الشعر ويحميه من العوامل الخارجية الضارة مثل أشعة الشمس الحارقة والرياح الجافة والكلور في المسابح. هذا الغلاف الزيتي يحافظ على نعومة الشعر ويقلل من تقصف الأطراف.

4. الحد من الهيشان

الشعر الجاف في الصيف يكون أكثر عرضة للهيشان نتيجة فقدان الرطوبة، ولكن حمامات الزيت تساعد على تهدئة خصلات الشعر ومنحه ملمسًا انسيابيًا وناعمًا، مما يُسهل التحكم فيه وتصفيفه.

5. تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس

عند تدليك فروة الرأس بالزيت، يتم تنشيط الدورة الدموية مما يعزز تغذية الشعر ويزيد من امتصاص العناصر المغذية، ويمنح فروة الرأس بيئة صحية وخالية من القشرة والجفاف.

أفضل الزيوت للشعر الجاف في الصيف



1. زيت جوز الهند

يعتبر من الزيوت المثالية في الصيف لأنه خفيف وسريع الامتصاص، يحتوي على حمض اللوريك الذي يساعد على اختراق الشعرة وتغذيتها من الداخل. كما أنه مضاد للبكتيريا ويحمي فروة الرأس من الالتهابات.

2. زيت الأرجان

يُطلق عليه "الذهب السائل"، وهو من أغنى الزيوت بفيتامين E ومضادات الأكسدة. يعمل على ترميم الشعر التالف، تقويته، ومنحه لمعانًا صحيًا. وهو مثالي للشعر شديد الجفاف.

3. زيت الزيتون

زيت غني بالأحماض الدهنية والفيتامينات، يستخدم منذ القدم لترطيب الشعر وتنعيمه، ويقلل من الهيشان ويحميه من العوامل البيئية القاسية.

4. زيت اللوز الحلو

من الزيوت المناسبة لفصل الصيف، لأنه خفيف ولا يسبب ثقلًا على الشعر. يحتوي على فيتامين D وE ويمنح الشعر لمعانًا ويقلل من تساقطه.

5. زيت الخروع

رغم كثافته، إلا أنه فعال جدًا في تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه. يمكن مزجه بزيوت أخف كزيت جوز الهند لتسهيل توزيعه على الشعر الجاف.

زيوت للشعر الجاف

طريقة عمل حمام زيت فعال في المنزل



المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة من زيت الأرغان

منشفة ساخنة أو قبعة حرارية

الخطوات:

اخلطي الزيوت في وعاء صغير وسخنيها قليلًا في حمام مائي (دون غلي).

دلكي فروة الرأس بلطف باستخدام أطراف الأصابع لتحفيز الدورة الدموية.

وزعي الزيت على كامل الشعر، مع التركيز على الأطراف.

لفي شعرك بمنشفة دافئة أو قبعة حرارية واتركي الزيت لمدة ساعة على الأقل.

اغسلي الشعر بشامبو خالٍ من الكبريتات وجففيه بلطف.

نصائح مهمة أثناء استخدام حمامات الزيت في الصيف



يُفضل استخدام حمام الزيت مرة إلى مرتين أسبوعيًا حسب درجة جفاف الشعر.

اختاري الزيوت الطبيعية 100% وابتعدي عن الزيوت الصناعية أو المعطرة.

احرصي على عدم استخدام ماء ساخن عند غسل الشعر، لأنه يزيد من الجفاف.

لا تتركي الزيت على الشعر أكثر من الوقت اللازم حتى لا يسبب انسدادًا في مسام فروة الرأس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.