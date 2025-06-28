السبت 28 يونيو 2025
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خارج الحدود

مساعد الرئيس الإيراني: شكلنا لجنة لتوثيق جرائم حرب الاحتلال وتدميره المناطق السكنية

ايران،فيتو
ايران،فيتو

قال مساعد الرئيس الإيراني شكلنا لجنة قانونية لمتابعة العدوان الصهيوني والأمريكي علينا في المحافل الدولية.

وأضاف مساعد الرئيس الإيراني، أن اللجنة توثق جرائم الحرب وتدمير المناطق السكنية واستهداف البنى التحتية.

وتابع مساعد الرئيس الإيراني أن  اللجنة ستقوم بتقدير الخسائر البشرية والمادية والمعنوية للعدوان الذي استهدفنا.

وقبل وقت سابق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية لشبكة “فوكس نيوز”: لا أعتقد أن إيران نقلت مخزون اليورانيوم قبل ضرباتنا والقيام بذلك صعب للغاية.

وأضاف ترامب: نقل مخزون اليورانيوم صعب وخطير جدا ولم نقدم لإيران إشعارا كافيا ولم تكن على علم بضرباتنا.

وقبل وقت سابق حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إيران من أن "الأمور ستزداد سوءًا بالنسبة لها" في حال لم ترجع إلى النظام العالمي.

ونفى ترامب في الوقت ذاته تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة.

وكانت شبكة (سي.إن.إن) وشبكة (إن.بي.سي نيوز) ذكرتا يومي الخميس والجمعة على التوالي أن إدارة ترامب ناقشت في الأيام القليلة الماضية إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف حكومتها تخصيب اليورانيوم.

ونقلت (سي.إن.إن) عن مسؤولين قولهم إنه تم طرح عدة مقترحات، لكنها كانت أولية.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال مساء الجمعة: "من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن ’الرئيس ترامب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية’. لم أسمع يوما عن هذه الفكرة السخيفة"، واصفا التقارير بالـ "خدعة".

وأجرت الولايات المتحدة وإيران منذ أبريل محادثات غير مباشرة بهدف إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتقول طهران إن برنامجها سلمي، بينما تقول واشنطن إنها تريد ضمان عدم قدرة إيران على صنع سلاح نووي.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الإيراني إيران تخصيب اليورانيوم

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