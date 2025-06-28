السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
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عصام كامل

الجريدة الورقية

العدد (668) من «فيتو» وأبرز عناوينه: الحكومة الانتهازية

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الصفحة الأولى من العدد (668) من جريدة فيتو

عصام كامل يكتب: العرب العدو الأول والأخير للعرب!

ملايين الجبلاية الضائعة

أوراق إيران الحاسمة

إغلاق مضيق هرمز وضرب القواعد الأمريكية فى العراق وسوريا والخليج

عسكريون وإستراتيجيون: المنظمات الدولية في خدمة واشنطن والعالم يتجه نحو المجهول

سر رسالة الطيب «الفارسية»  إلى المسلمين

الذكاء الاصطناعى أحدث أسلحة الصراعات الحديثة..الناتو يحذر من تأثيراته العسكرية والنفسية.. وبوتين: وسيلة فعالة للسيطرة على العالم

ضحايا الأمراض المزمنة خارج حسابات  «عبد الغفار»

تعديلات قانون الإيجار القديم تصدم الملاك والمستأجرين

الحكومة الانتهازية

استغلت التوترات الأخيرة في تمرير موازنة 2025..ونواب: تعتمد على اقتصاد ريعى وأرقامها خادعة

18 ألف عقار بالقاهرة تواجه شبح الانهيار..والسكان يفضلون الموت تحت الأنقاض

حكايات الفاجومى مع الرؤساء والمشاهير..وساويرس

من فتحي سرور حتى محمد عبد اللطيف.. التاريخ السرى للجان أولاد الأكابر ومافيا الغش فى الثانوية العامة

مفاجآت يوليو لموظفى الحكومة وأصحاب المعاشات والحالمين بـ«تراب الميرى»

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