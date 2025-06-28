وزير الرياضة: الانتهاء من تنفيذ استاد بورسعيد الجديد بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الاستاد الجديد بمحافظة بورسعيد خلال احتفال المحافظة بالعيد القومي لها في ديسمبر المقبل.

وزير الشباب والرياضه خلال تفقده لمشروع استاد بورسعيد، فيتو

وزير الشباب والرياضة يتفقد آخر الأعمال في استاد بورسعيد

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لمشروع ستاد النادي المصري الجديد، حيث تأتي هذه الزيارة للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية والتجهيزات النهائية للمشروع، وذلك بحضور كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والنائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب الاستاذ حسن عمار والدكتورة أمل عصفور وعضو مجلس الشيوخ النائب عادل اللمعي، وممثلي الفنية العسكرية " استشارى المشروع "، وشركة وادي النيل الشركة المنفذة للمشروع.

وزير الشباب والرياضه ومحافظ بورسعيد خلال تفقد مشروع استاد بورسعيد، فيتو

وزير الشباب والرياضة يشيد بالجهود المبذولة في الاستاد الجديد

وخلال تفقده للمشروع، أشاد الدكتور أشرف صبحي بالجهود المبذولة في تنفيذ هذا الصرح الرياضي الضخم، مؤكدًا أهميته الاستراتيجية.

وزير الشباب والرياضه ومحافظ بورسعيد خلال تفقد مشروع استاد بورسعيد، فيتو

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن استاد النادي المصري الجديد ليس مجرد منشأة رياضية، بل هو تجسيد لرؤية الدولة المصرية الطموحة نحو بناء مستقبل أفضل لأبنائها، حيث يعكس هذا المشروع التزام الدولة المصرية بتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، وتوفير بنية تحتية عالمية المستوى مثنيٱ على التعاون الكبير مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، والذي بذل كل الجهد من أجل تذليل العقبات لسرعة انهاء الأعمال وكذلك المتابعة المستمرة مع الشركة المنفذة.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد خلال تفقد مشروع استاد بورسعيد، فيتو

زيادة السعة الجماهيرية في استاد بورسعيد الجديد

كما أكد وزير الشباب والرياضة أنه في تصميم الاستاد الجديد تمت مراعاة زيادة السعة الجماهيرية، لتلبية شغف الجماهير المصرية بكرة القدم، وتوفير تجربة مشاهدة متميزة.

وزير الشباب ومحافظ بورسعيد والنائب محمود حسين، فيتو

نجيلة الاستاد الجديد الأفضل في الملاعب المصرية

كما اكد وزير الشباب والرياضة أن نجيلة الملعب ستكون من نوع “هايبرد”، وهي الأفضل في الملاعب المصرية، وتتواجد حاليًا فقط في استاد القاهرة، واستاد الإسكندرية، واستاد العاصمة الإدارية الجديدة، وستكون إضافة نوعية لاستاد النادي المصري البورسعيدي، مما يضمن أعلى مستويات الجودة والأداء.

وأضاف وزير الشباب والرياضة ان هناك توجيهات رئاسية بتطوير كامل المنطقة المحيطة باستاذ النادي المصري

وزير الشباب والرياضه ومحافظ بورسعيد خلال تفقد مشروع استاد بورسعيد، فيتو

محافظ بورسعيد يوجه الشكر للوزير ورئيس النادي وللشركه المنفذه

وخلال كلمته، توجه اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بخالص الشكر والتقدير لوزير الرياضة وورئيس النادي المصري كامل ابو على، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونواب محافظة بورسعيد والشركة المنفذة للمشروع واستشاري المشروع على جهودهم في تسريع وتيرة العمل في استاد النادي المصري، وتلبية مطالب وتطلعات أبناء محافظة بورسعيد.

اعمال التطوير باستاد بورسعيد الجديد، فيتو

الافتتاح التجريبي للاستاد في العيد القومي للباسله

وأشار محافظ بورسعيد الى أنه سيتم الافتتاح التجريبي للنادي في عيد بورسعيد القومي الموافق ٢٣ ديسمبر، لافتٱ ان هناك تواصلا مستمرا وجيدا مع كامل أبو على ، بشأن المشروع الاستثماري، والذي يأتي استكمالٱ لمشروع الحلم وفاء للوعد، ولإسعاد جماهير النادي المصري

العمل على قدم وساق في استاد بورسعيد الجديد، فيتو

أحدث انظمة الإطفاء ومكافحة الحريق لضمان سلامة الجميع

وعلى جانب متصل شدد كل من وزير الشباب والرياضة والمحافظ، على توفير أحدث أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق لضمان سلامة جميع رواد الاستاد، مؤكدا بأن هذا المشروع هو رسالة واضحة بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية والازدهار، وأننا نعمل على بناء جمهورية جديدة قادرة على تحقيق طموحات شعبها العظيم.

ومن جانبه، ثمن كامل ابو على التعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية بمشروع الاستاد الجديد، مؤكدا أن بحاول العيد القومي للمحافظة سيكون هناك افتتاح رسمي للاستاد الجديد، مشددٱ على استمرار دعمه لجماهير النادي المصري.

مشروع استاد بورسعيد الجديد، فيتو

مشروع استاد بورسعيد مشروع استثماري متكامل

جدير بالذكر أن مشروع استاد بورسعيد لا يقتصر على الملعب فقط، بل يشمل أيضًا مشروعًا استثماريًا متكاملًا يضم منشآت خدمية وتجارية، بالإضافة إلى إنشاء فندق يسمح باستضافة الفرق الرياضية، مما سيوفر بيئة متكاملة للرياضيين والزوار

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