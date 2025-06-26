بالتعاون مع الأزهر والكنيسة، الرياضة تواصل تنفيذ برنامج مواجهة الإلحاد الإلكتروني

نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، ثالث محطات برنامج مواجهة الإلحاد الإلكتروني" بالمركز الأوليمبي في المعادي، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف والكنيسة، تحت شعار "شباب ضد الإلحاد".

تضمنت الفعاليات أسباب الإلحاد، والتي تشمل عوامل أسرية، نفسية، معرفية، واجتماعية، وأكد المتحدثون أهمية الحوار مع الشباب وفهم خلفياتهم الفكرية، وضرورة الرد العلمي الرصين على التساؤلات والشبهات، كما تم التأكيد على أهمية تحصين الشباب بالعلم والدين، ومتابعة الأسر لأفكار أبنائهم، والتفاعل الإيجابي معهم، لتجنب الوقوع في فخ التيارات الفكرية المتطرفة.

بالتعاون مع الأزهر والكنيسة، الشباب والرياضة تواصل تنفيذ برنامج مواجهة الإلحاد الإلكتروني

وأكد المشاركون ضرورة تعاون المؤسسات الدينية والإعلامية والمجتمع المدني لتصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة المنصات التي تروّج لهذا الفكر.

بالتعاون مع الأزهر والكنيسة، الشباب والرياضة تواصل تنفيذ برنامج مواجهة الإلحاد الإلكتروني

يهدف البرنامج إلى مواجهة ظاهرة الإلحاد الإلكتروني، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، وتعزيز المناعة الفكرية لمواجهة التحديات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشمل المرحلة الأولى من البرنامج محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، قنا، الإسكندرية، والسويس.

كذلك يدعو البرنامج إلى تدريب كوادر شبابية لنشر محتوى علمي مبسط، والتصدي للفكر الإلحادي المنتشر عبر منصات ممولة، إلى جانب التوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني، الذي قد يفوق تأثيره الإدمان التقليدي.

الشباب والرياضة تطلق دورة "الموبايل سينما" للتدريب على صناعة الأفلام باستخدام الهاتف

كما أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، الدورة الأولى من برنامج "الموبايل سينما"، والذي يتضمن تدريبًا متخصصًا بعنوان: "صناعة الأفلام باستخدام الهاتف المحمول للتعبير عن القضايا المجتمعية".

يشارك في البرنامج نخبة من الكوادر والقيادات الشبابية بالمحافظة ممن لديهم اهتمام بالقضايا المجتمعية، مثل المساواة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى شغفهم بتسخير طاقتهم للتعبير عن قضايا تنموية تهم المجتمع. وقدمت التدريب الأستاذة هدير محمود، المدربة المعتمدة ضمن فريق مدربي "الموبايل سينما".

الشباب والرياضة تطلق دورة الموبايل سينما للتدريب على صناعة الأفلام باستخدام الهاتف

يأتي تنفيذ البرنامج في إطار التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، نيابةً عن الحكومة الألمانية، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن أنشطة مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية".

ويُشجّع البرنامج على مشاركة الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، مع الحرص على توفير جميع التدابير اللازمة لضمان تجربة تدريبية دامجة وآمنة لجميع المشاركين والمشاركات.



أشرف صبحي يشهد مبادرة "بإيدينا ننقذ حياة" للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات اليوم الثاني من التدريب العملي لمبادرة "بإيدينا ننقذ حياة" للتوعية بطرق التعامل مع حالات الموت القلبي المفاجئ، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر Africa Health 2025، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 25 وحتى 27 يونيو.

وجاءت مشاركة وزير الشباب والرياضة في إطار دعم الدولة للمبادرات الصحية المجتمعية التي تسهم في إنقاذ الأرواح ونشر ثقافة الإسعافات الأولية بين فئات المجتمع، خصوصًا فئة الشباب.

أشرف صبحي يشهد مبادرة بإيدينا ننقذ حياة للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي: "فخور برؤية شبابنا وهم يتدربون على مهارات منقذة للحياة، فهذه المبادرات تعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية العمل المجتمعي، المبادرة تمثل نموذجًا فعّالًا للتكامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في بناء الوعي المجتمعي، خاصة في الجوانب الصحية الحيوية التي تسهم في إنقاذ الأرواح".

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