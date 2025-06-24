رئيس التنظيم والإدارة يستقبل وزير الشباب والرياضة لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتطوير منظومة العمل الحكومي.

مجالات التدريب والتأهيل

وتناول اللقاء مناقشة آليات تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل، وتنمية القدرات البشرية، إلى جانب بحث فرص تطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير الإداري وتحسين بيئة العمل داخل مختلف الجهات الحكومية.

كما شهد الاجتماع التطرق إلى تحديث الهياكل التنظيمية للجهات التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

الأهداف الإستراتيجية للدولة

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، وفي مقدمتها بناء جهاز إداري كفء وفعال، قادر على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

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