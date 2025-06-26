الرياضة تطلق دورة "الموبايل سينما" للتدريب على صناعة الأفلام باستخدام الهاتف

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، الدورة الأولى من برنامج "الموبايل سينما"، والذي يتضمن تدريبًا متخصصًا بعنوان: "صناعة الأفلام باستخدام الهاتف المحمول للتعبير عن القضايا المجتمعية".

يشارك في البرنامج نخبة من الكوادر والقيادات الشبابية بالمحافظة ممن لديهم اهتمام بالقضايا المجتمعية، مثل المساواة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى شغفهم بتسخير طاقتهم للتعبير عن قضايا تنموية تهم المجتمع. وقدمت التدريب الأستاذة هدير محمود، المدربة المعتمدة ضمن فريق مدربي "الموبايل سينما".

الشباب والرياضة تطلق دورة الموبايل سينما للتدريب على صناعة الأفلام باستخدام الهاتف

يأتي تنفيذ البرنامج في إطار التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، نيابةً عن الحكومة الألمانية، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن أنشطة مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية".

الشباب والرياضة تطلق دورة الموبايل سينما للتدريب على صناعة الأفلام باستخدام الهاتف

ويُشجّع البرنامج على مشاركة الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، مع الحرص على توفير جميع التدابير اللازمة لضمان تجربة تدريبية دامجة وآمنة لجميع المشاركين والمشاركات.



أشرف صبحي يشهد مبادرة "بإيدينا ننقذ حياة" للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات اليوم الثاني من التدريب العملي لمبادرة "بإيدينا ننقذ حياة" للتوعية بطرق التعامل مع حالات الموت القلبي المفاجئ، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر Africa Health 2025، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 25 وحتى 27 يونيو.

وجاءت مشاركة وزير الشباب والرياضة في إطار دعم الدولة للمبادرات الصحية المجتمعية التي تسهم في إنقاذ الأرواح ونشر ثقافة الإسعافات الأولية بين فئات المجتمع، خصوصًا فئة الشباب.

أشرف صبحي يشهد مبادرة بإيدينا ننقذ حياة للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي: "فخور برؤية شبابنا وهم يتدربون على مهارات منقذة للحياة، فهذه المبادرات تعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية العمل المجتمعي، المبادرة تمثل نموذجًا فعّالًا للتكامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في بناء الوعي المجتمعي، خاصة في الجوانب الصحية الحيوية التي تسهم في إنقاذ الأرواح."

أشرف صبحي يشهد مبادرة بإيدينا ننقذ حياة للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

وأكد أشرف صبحي أن دعم القيادة السياسية لمثل هذه المبادرات يفتح المجال أمام المزيد من التعاون بين وزارات الدولة، خاصة بين الشباب والرياضة، والصحة، والتعليم، بما يعزز مفهوم الوقاية وبناء الإنسان المصري على أسس علمية وصحية.

أشرف صبحي يشهد مبادرة بإيدينا ننقذ حياة للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

واختتم "صبحي" كلمته بالإشادة بروح التعاون بين الجهات المنظمة والداعمة للمبادرة، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل على دمج هذه المبادرة ضمن أنشطة مراكز الشباب والمعسكرات التدريبية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي بخطورة الموت القلبي المفاجئ، وتقديم تدريبات عملية وتوعوية لتعليم المهارات الأساسية لإنقاذ الحياة، بمشاركة كبار أطباء القلب في مصر، وتحت إشراف الهلال الأحمر المصري ومركز الإنعاش المصري.

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