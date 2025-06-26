الخميس 26 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الرياضة تطلق دورة "الموبايل سينما" للتدريب على صناعة الأفلام باستخدام الهاتف

الشباب والرياضة تطلق
الشباب والرياضة تطلق دورة الموبايل سينما

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، الدورة الأولى من برنامج "الموبايل سينما"، والذي يتضمن تدريبًا متخصصًا بعنوان: "صناعة الأفلام باستخدام الهاتف المحمول للتعبير عن القضايا المجتمعية".

يشارك في البرنامج نخبة من الكوادر والقيادات الشبابية بالمحافظة ممن لديهم اهتمام بالقضايا المجتمعية، مثل المساواة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى شغفهم بتسخير طاقتهم للتعبير عن قضايا تنموية تهم المجتمع. وقدمت التدريب الأستاذة هدير محمود، المدربة المعتمدة ضمن فريق مدربي "الموبايل سينما".

الشباب والرياضة تطلق دورة الموبايل سينما للتدريب على صناعة الأفلام باستخدام الهاتف
الشباب والرياضة تطلق دورة الموبايل سينما للتدريب على صناعة الأفلام باستخدام الهاتف

يأتي تنفيذ البرنامج في إطار التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، نيابةً عن الحكومة الألمانية، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن أنشطة مشروع "تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية".

الشباب والرياضة تطلق دورة الموبايل سينما للتدريب على صناعة الأفلام باستخدام الهاتف
الشباب والرياضة تطلق دورة الموبايل سينما للتدريب على صناعة الأفلام باستخدام الهاتف

ويُشجّع البرنامج على مشاركة الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، مع الحرص على توفير جميع التدابير اللازمة لضمان تجربة تدريبية دامجة وآمنة لجميع المشاركين والمشاركات.
 

أشرف صبحي يشهد مبادرة "بإيدينا ننقذ حياة" للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات اليوم الثاني من التدريب العملي لمبادرة "بإيدينا ننقذ حياة" للتوعية بطرق التعامل مع حالات الموت القلبي المفاجئ، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر Africa Health 2025، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 25 وحتى 27 يونيو.

وجاءت مشاركة وزير الشباب والرياضة في إطار دعم الدولة للمبادرات الصحية المجتمعية التي تسهم في إنقاذ الأرواح ونشر ثقافة الإسعافات الأولية بين فئات المجتمع، خصوصًا فئة الشباب.

أشرف صبحي يشهد مبادرة بإيدينا ننقذ حياة للتوعية بالموت القلبي المفاجئ
أشرف صبحي يشهد مبادرة بإيدينا ننقذ حياة للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي: "فخور برؤية شبابنا وهم يتدربون على مهارات منقذة للحياة، فهذه المبادرات تعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية العمل المجتمعي، المبادرة تمثل نموذجًا فعّالًا للتكامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في بناء الوعي المجتمعي، خاصة في الجوانب الصحية الحيوية التي تسهم في إنقاذ الأرواح."

أشرف صبحي يشهد مبادرة بإيدينا ننقذ حياة للتوعية بالموت القلبي المفاجئ
أشرف صبحي يشهد مبادرة بإيدينا ننقذ حياة للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

وأكد أشرف صبحي أن دعم القيادة السياسية لمثل هذه المبادرات يفتح المجال أمام المزيد من التعاون بين وزارات الدولة، خاصة بين الشباب والرياضة، والصحة، والتعليم، بما يعزز مفهوم الوقاية وبناء الإنسان المصري على أسس علمية وصحية.

أشرف صبحي يشهد مبادرة بإيدينا ننقذ حياة للتوعية بالموت القلبي المفاجئ
أشرف صبحي يشهد مبادرة بإيدينا ننقذ حياة للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

واختتم "صبحي" كلمته بالإشادة بروح التعاون بين الجهات المنظمة والداعمة للمبادرة، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل على دمج هذه المبادرة ضمن أنشطة مراكز الشباب والمعسكرات التدريبية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي بخطورة الموت القلبي المفاجئ، وتقديم تدريبات عملية وتوعوية لتعليم المهارات الأساسية لإنقاذ الحياة، بمشاركة كبار أطباء القلب في مصر، وتحت إشراف الهلال الأحمر المصري ومركز الإنعاش المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي برنامج الموبايل سينما

مواد متعلقة

أشرف صبحي يشهد مبادرة "بإيدينا ننقذ حياة" للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

بعد تصدر أروع مسارات الجري بالعالم، وزير الرياضة يبحث استعدادات ماراثون الأهرامات 2025

الأكثر قراءة

الاستخبارات الأمريكية تراقب المصريين، توفيق عكاشة يحذر من المقاطع الساخرة عن ترامب

ملكة هولندا تسخر من ترامب (فيديو)

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

بطل جديد، اشتعال سيارة محملة بالكتان والسائق ينقذ الغربية من كارثة (فيديو)

محمود الحسيني يضرب طليقته أمام محكمة الأسرة بالبدرشين والأمن يضبطه

استدعاء أحمد السقا لسماع أقواله في بلاغ الاعتداء على مها الصغير

تعرف على سعر القصدير عالميا

رقم ضخم، كم يبلغ راتب كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي بعد تجديد عقده؟

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض الرفيع

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 26 يونيو 2025 (آخر تحديث)

تبدأ من 12.6 جنيه، أسعار السكر اليوم الخميس 26-6-2025

المزيد

انفوجراف

مبلغ خرافي.. راتب كريستيانو رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر السعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة محرمة؟ رد حاسم من أمين الفتوى (فيديو)

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الانشقاق وسبب تسميتها

خالد الجندي: قصة قاتل الـ 100 نفس ليست حكاية جريمة بل درس في هجرة التائبين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية