أطلقت وزارة الشباب والرياضة، الفوج الثاني من المبادرة القومية "اكتشف مصر – Explore Your Egypt" بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة مجموعة من النشء ومرافقيهم من مختلف محافظات الجمهورية.

تهدف مبادرة “اكتشف مصر” إلى: "إتاحة الفرصة أمام الشباب المصري لاكتشاف معالم وطنهم، والتعرف على أهم الإنجازات والمشروعات القومية، ودعم قيم المواطنة والعمل التطوعي، فضلًا عن المساهمة في تنشيط السياحة الداخلية، لا سيما السياحة البيئية، بما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في وعي الشباب ودورهم الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة".

وزارة الرياضة تطلق رحلات اكتشف مصر للشباب والطلائع بمدينة دهب، فيتو

يعتمد برنامج "Explore Your Egypt" على أربعة محاور رئيسية: (التعريف بأهم الإنجازات والمشروعات القومية، غرس ثقافة العمل التطوعي لدى النشء والشباب، تعزيز قيم المواطنة والانتماء، تنشيط السياحة العامة، وخاصة السياحة البيئية).

وزارة الرياضة تطلق رحلات اكتشف مصر للشباب والطلائع بمدينة دهب، فيتو

تسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، تشمل: "تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الشباب تجاه الهوية المصرية، المساهمة في إعادة السياحة إلى مكانتها الطبيعية كمصدر رئيسي للدخل القومي، دعم مفهوم العمل التطوعي كإحدى أدوات التنمية المجتمعية المستدامة، تقديم أنشطة ترفيهية وتثقيفية مبتكرة تُنفذ في ميادين عامة ومناطق أثرية وطبيعية، رفع الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على الموارد الطبيعية".

وزارة الرياضة تطلق رحلات اكتشف مصر للشباب والطلائع بمدينة دهب، فيتو

وتتضمن فعاليات المبادرة تنفيذ حملات بيئية وتوعوية، تشمل: (حملات لنظافة وتجميل الشواطئ، التوعية بأهمية المحميات الطبيعية وسبل الحفاظ عليها، تنظيم ورش عمل وأنشطة ميدانية وزيارات ثقافية، إلى جانب عروض ترفيهية وسينمائية تُنفذ في الهواء الطلق، مشاركة موسعة وتأثير مجتمعي واسع).

وزارة الرياضة تطلق رحلات اكتشف مصر للشباب والطلائع بمدينة دهب، فيتو

من المقرر أن تستهدف المبادرة مشاركة نحو 12,000 مشارك مباشر من النشء والشباب المصريين والأجانب، على أن يتخطى عدد المستفيدين بشكل غير مباشر أكثر من 20 مليون مشاهد عبر الوسائط الإعلامية المختلفة، بما يُسهم في نشر رسائل المبادرة على نطاق أوسع.

وزارة الرياضة تطلق رحلات اكتشف مصر للشباب والطلائع بمدينة دهب، فيتو

وتستهدف المبادرة الفئة العمرية من 18 حتى 30 عامًا، من خلال برنامج متكامل يجمع بين الترفيه والمعرفة والتوعية المجتمعية، بما يعزز من وعي المشاركين بتاريخ مصر وحضارتها، ويُرسخ لديهم شعور الفخر والانتماء الوطني.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مبادرة "اكتشف مصر – Explore Your Egypt" تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة التي تُجسد توجه الدولة نحو بناء الإنسان المصري، من خلال برامج نوعية تُعزز الوعي وتنمي الانتماء وتُرسخ القيم الوطنية لدى النشء والشباب.

وأضاف: "الانطلاقة السابعة للمبادرة تؤكد على نجاح واستدامة البرنامج، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تقديم محتوى تفاعلي وتثقيفي يعيد ربط الشباب بجذورهم الحضارية، ويعزز من دورهم الفاعل في بناء وطنهم، مستلهمين روح المبادرة والانتماء والعمل الجماعي."

وتابع« صبحي »: إن مبادرة اكتشف مصر ليست مجرد رحلة، بل مشروع وطني متكامل يُسهم في إعداد جيل واعٍ، معتز بهويته، قادر على قيادة المستقبل، ونفخر بالوصول إلى آلاف المشاركين وملايين المتابعين، مما يُترجم أثر البرنامج على أرض الواقع".

وزير الرياضة يهنئ منتخب السباحة بالزعانف بعد إنجاز بطولة العالم باليونان

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب السباحة بالزعانف للناشئين بعد اختتام مشاركته المشرفة في بطولة العالم للناشئين المقامة باليونان خلال الفترة من 17 إلى 24 يونيو، والتي أسفرت عن حصد 4 ميداليات متنوعة بواقع ميدالية فضية وثلاث ميداليات برونزية، إلى جانب تحقيق مراكز متقدمة وسط منافسات قوية ضمت نخبة من أبرز السباحين من مختلف دول العالم.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تقديره وفخره بما حققه منتخب مصر للسباحة بالزعانف للناشئين خلال مشاركته في بطولة العالم التي استضافتها اليونان خلال الفترة من 17 إلى 24 يونيو 2025، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يؤكد مكانة مصر القوية في الرياضات المائية، ويعكس ثمار برامج الإعداد والرعاية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية.

وأكد الوزير أن الوزارة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم الفني واللوجستي لكل عناصر المنظومة الرياضية، وبخاصة الرياضات الفردية التي تحقق ميداليات على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن ما قدمه الناشئون في بطولة العالم يمثل دافعًا قويًا نحو المزيد من البطولات والتألق في المستقبل القريب.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن دمج لاعبين من مختلف الأندية يمثل نموذجًا للتكامل في العمل الرياضي، وأن روح الفريق والالتزام الفني كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه النتائج، داعيًا جميع اللاعبين إلى مواصلة العمل والاجتهاد والمثابرة لتمثيل مصر في أكبر البطولات.

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