شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات اليوم الثاني من التدريب العملي لمبادرة "بإيدينا ننقذ حياة" للتوعية بطرق التعامل مع حالات الموت القلبي المفاجئ، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر Africa Health 2025، والمقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 25 وحتى 27 يونيو.

وجاءت مشاركة وزير الشباب والرياضة في إطار دعم الدولة للمبادرات الصحية المجتمعية التي تسهم في إنقاذ الأرواح ونشر ثقافة الإسعافات الأولية بين فئات المجتمع، خصوصًا فئة الشباب.

أشرف صبحي يشهد مبادرة بإيدينا ننقذ حياة للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي: "فخور برؤية شبابنا وهم يتدربون على مهارات منقذة للحياة، فهذه المبادرات تعكس وعيًا حقيقيًا بأهمية العمل المجتمعي، المبادرة تمثل نموذجًا فعّالًا للتكامل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في بناء الوعي المجتمعي، خاصة في الجوانب الصحية الحيوية التي تسهم في إنقاذ الأرواح".

أشرف صبحي يشهد مبادرة بإيدينا ننقذ حياة للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

وأكد أشرف صبحي أن دعم القيادة السياسية لمثل هذه المبادرات يفتح المجال أمام المزيد من التعاون بين وزارات الدولة، خاصة بين الشباب والرياضة، والصحة، والتعليم، بما يعزز مفهوم الوقاية وبناء الإنسان المصري على أسس علمية وصحية.

أشرف صبحي يشهد مبادرة بإيدينا ننقذ حياة للتوعية بالموت القلبي المفاجئ

واختتم "صبحي" كلمته بالإشادة بروح التعاون بين الجهات المنظمة والداعمة للمبادرة، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل على دمج هذه المبادرة ضمن أنشطة مراكز الشباب والمعسكرات التدريبية المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وتهدف المبادرة إلى رفع الوعي بخطورة الموت القلبي المفاجئ، وتقديم تدريبات عملية وتوعوية لتعليم المهارات الأساسية لإنقاذ الحياة، بمشاركة كبار أطباء القلب في مصر، وتحت إشراف الهلال الأحمر المصري ومركز الإنعاش المصري.

وزير الرياضة يبحث استعدادات ماراثون الأهرامات 2025

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة المنظمة لـ ماراثون الأهرامات، لبحث الترتيبات اللوجستية والتنظيمية الخاصة بتنظيم النسخة القادمة من نصف ماراثون الأهرامات، والمقرر إقامته في منتصف ديسمبر 2025.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن اختيار ناشيونال جيوجرافيك لمسار ماراثون الأهرامات ضمن قائمة الأروع عالميًا يمثل فرصة ذهبية للترويج السياحي والرياضي لمصر، وإنجاز دولي جديد يعكس ريادة مصر في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية، مما يؤكد مجددًا أن مصر باتت وجهة مفضلة لتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية، بفضل ما تنعم به من أمن واستقرار وثقة متزايدة من الاتحادات والمنظمات العالمية.

أشار وزير الرياضة أن ماراثون الأهرامات هذا العام سيكون بمستوى يليق بمكانة مصر وتاريخها الحضاري العريق، خاصة بعد الإشادة العالمية بالحدث ومساره المميز حول الأهرامات.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل على توفير كل سبل الدعم للحدث بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها وزارات السياحة والآثار، والداخلية، والصحة، وهيئة تنشيط السياحة، من أجل خروج الماراثون بصورة مشرفة تعكس وجه مصر الحضاري.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية استغلال هذا الحدث العالمي للترويج السياحي والرياضي لمصر، خاصة في ظل اهتمام المنصات العالمية بتسليط الضوء على المسارات الفريدة التي تجمع بين الرياضة والتاريخ والطبيعة.

كما شدد "صبحي" على أهمية تعزيز البنية التنظيمية والترويجية للماراثون عبر الحملات الرقمية، والشراكات مع الرعاة المحليين والدوليين، لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية والدولية، ورفع مستوى الحدث ليضاهي كبرى الماراثونات العالمية.

يُذكر أن نصف ماراثون الأهرامات يُقام سنويًا تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، ويعد من أبرز الفعاليات التي تمزج بين الرياضة والتاريخ والسياحة.

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