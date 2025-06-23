وزير الشباب يبحث مستجدات العمل بالاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وذلك لبحث مستجدات العمل وآليات التطوير خلال الفترة المقبلة.

تناول اللقاء مناقشة سبل تطوير الرياضة الجامعية وتعزيز مشاركات الجامعات الإفريقية في البطولات القارية والدولية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج ورفع مكانة الرياضة الجامعية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم التأكيد على أهمية تعظيم الموارد المالية للاتحاد من خلال تسويق البطولات المرتبطة به، واستحداث أفكار جديدة ومبتكرة تسهم في زيادة دخل الاتحاد وسبل تنوع مصادر تمويله.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع على الدور الحيوي الذي يقوم به الاتحاد في دعم ونشر الثقافة الرياضية داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بمختلف دول القارة الإفريقية.

ويُذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية حتى عام 2027، ليصبح بذلك أول وزير رياضة مصري يتولى هذا المنصب القاري الرفيع.

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