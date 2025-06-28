السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظة أسيوط تطلق أكبر حملة للتبرع بالدم في نقاط حيوية ثابتة (فيديو)

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم بأسيوط، فيتو

أطلق اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم السبت، فعاليات أضخم حملة للتبرع بالدم على مستوى المحافظة، والتي تنظمها مديرية الشؤون الصحية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتورة مريم يوسف مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بأسيوط والدكتور محمد جمال والدكتور عاصم نبيل وكيلا مديرية الصحة بأسيوط.

 

 

وشهدت الحملة مشاركة ميدانية واسعة من الأطقم الطبية وفرق التمريض، إلى جانب عدد كبير من الشباب والمتطوعين، تحت شعار "تبرعك بالدم حياة"، كما ساهمت فيها عدة أحزاب سياسية دعمت المبادرة، تأكيدًا على دورها المجتمعي الفاعل في دعم المبادرات الإنسانية.

وأكد محافظ أسيوط - في كلمته خلال تدشين الحملة - أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المبادرات الصحية الوطنية التي تستهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية وإنقاذ الأرواح، مشيرًا إلى أن التبرع بالدم يجسد قيم التضامن الإنساني ويسهم في دعم أرصدة بنوك الدم خاصة خلال الأزمات.

نقاط تمركز ميدانية في أماكن حيوية للتبرع بالدم 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة تتضمن عدة نقاط تمركز ميدانية في أماكن حيوية، منها أمام ديوان عام المحافظة، ومحطة السكة الحديد، فضلًا عن فتح بنوك الدم الثابتة في مستشفيات (الإيمان العام، أسيوط العام، النساء والتوليد والأطفال "الإيمان القديمة"، البداري المركزي، ديروط المركزي، الغنايم المركزي، والمركز الإقليمي لنقل الدم)، لاستقبال المتبرعين طوال اليوم.

وأشار اللواء دكتور هشام أبوالنصر إلى أن الحملة لا تقتصر على عملية التبرع فقط، بل تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات والفحوصات الطبية التي تسبق عملية التبرع، تشمل، إجراء فحص مبدئي للتأكد من صلاحية المتبرع فضلا عن قياس ضغط الدم والهيموجلوبين، استيفاء التاريخ المرضي ومراجعة الحالة الصحية لكل متبرع،التوعية الشاملة بأهمية التبرع وأثره في إنقاذ الأرواح، تحديد فصيلة الدم وإجراء التحاليل الطبية الشاملة للكشف عن الفيروسات المنقولة بالدم، والتي تشمل (التهاب الكبد الوبائي A- التهاب الكبد الوبائي B- فيروس C-  فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"- مرض الزهري). 

محافظة أسيوط تعلن عن نقاط ثابتة ومواقع الحملة القومية للتبرع بالدم

الهلال الأحمر يوضح شروط التبرع بالدم

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملة تتكامل مع عدد من الندوات التوعوية حيث تم تنظيم ندوة توعوية بالديوان العام بالإضافة إلى ندوات بالمراكز تهدف إلى نشر ثقافة التبرع الطوعي المنتظم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية وجود احتياطي آمن من أكياس الدم لخدمة المرضى واحتياجات الطوارئ.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تضع صحة المواطن في مقدمة أولويات خطط التنمية المستدامة، مشددًا على أن محافظة أسيوط ترحب بكل المبادرات المجتمعية التي تعلي من قيمة الإنسان وتدعم سلامة المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم اسيوط اليوم التهاب الكبد التبرع بالدم الرعاية الصحية السكة الحديد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر النساء والتوليد اليوم العالمى للتبرع بالدم حملة للتبرع بالدم فرق التمريض محافظ أسيوط محافظة اسيوط محطة السكة الحديد وزارة الصحة والسكان وكيل وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

مستشفى أسيوط الجامعي تنجح في تكميم معدة لطفلة تعاني من سمنة مفرطة (صور)

تطهير 4 ترع بأسيوط لضمان وصول المياه لنهايتها (صور)

رفع 147 طن مخلفات منازل وقمامة خلال حملة بصدفا أسيوط

محافظة أسيوط تعلن عن نقاط ثابتة ومواقع الحملة القومية للتبرع بالدم

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان بالبداري (صور)

محافظ أسيوط يكرم قيادات المديرية المالية ومنظمي الدورات التدريبية (صور)

محافظ أسيوط يناقش مع أهالي نجع سبع دعم الوحدات الصحية وتوسعة المدارس (صور)

محافظ أسيوط يشهد انطلاق حملة "بشرة خير" لدعم 10 آلاف أسرة (صور)

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

الفساد تحت كل ورقة شجر، توفيق عكاشة يكشف سر مصرع الفتيات في حادث الطريق الإقليمي

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن حادث أشمون

الإطاحة بهذا الثنائي، الأهلي يستقر على قائمة الأجانب في الموسم الجديد

رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق يهدد أمريكا ويفجر مفاجأة بشأن ضرب مفاعل ديمونة

وسام أبو علي يشعل أول صدام بين ريبيرو ومجلس الأهلي

زغلول صيام يكتب: ومين هيلعب على استاد بورسعيد الجديد يا سادة؟! ولا هي دعاية للسادة النواب!

كلهم عارفين طريق الموت، محمود سعد يوجه رسالة قوية للمسئولين بشأن حادث المنوفية

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 (آخر تحديث)

السكر والدقيق والشاي، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ أحمد خليل: التمثيل وارتداء الأقنعة في فترة الخطوبة سبب الطلاق وتشريد الأبناء

باب التوبة، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 27 من سورة التوبة (فيديو)

بعد حادث المنوفية، الأوقاف: قيادة السيارة مسؤولية دينية وأخلاقية

المزيد
الجريدة الرسمية