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محافظات

محافظة أسيوط تعلن عن نقاط ثابتة ومواقع الحملة القومية للتبرع بالدم

محافظة أسيوط، فيتو
محافظة أسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، دعمه الكامل لانطلاق الحملة القومية الكبرى للتبرع بالدم، والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بأسيوط يوم السبت الموافق 28 يونيو 2025، مؤكدًا أن هذه الحملة تمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا يسهم في إنقاذ الأرواح، ويعكس تماسك المجتمع وتضامنه.

 

التبرع بالدم هو أحد أشكال العطاء النبيل

 

وأكد محافظ أسيوط أن التبرع بالدم هو أحد أشكال العطاء النبيل الذي يعزز قيم التعاون والمساندة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها في إطار دعم المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

دعم مخزون بنوك الدم بالمستشفيات العامة والمركزية

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة تهدف إلى دعم مخزون بنوك الدم بالمستشفيات العامة والمركزية، لتأمين الاحتياجات العاجلة والطارئة للمرضى، التي تتطلب وفرة دائمة من وحدات الدم داعيَا جموع المواطنين للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية التي تجسد معاني التضامن والتكافل.

 

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الحملة سيتم تنفيذها من خلال عدد من النقاط الثابتة في مواقع حيوية بمختلف أنحاء المحافظة لتسهيل الوصول إليها. 

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وتشمل كورنيش النيل – أمام ديوان عام محافظة أسيوط ومحطة السكة الحديد بأسيوط ومستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط العام ومستشفى النساء والتوليد والأطفال – الإيمان القديمة ومستشفى البداري المركزي ومستشفى ديروط المركزي ومستشفى الغنايم المركزي والمركز الإقليمي لنقل الدم لافتًا إلى أن جميع المواقع المخصصة للحملة ستكون مجهزة بالفرق الطبية المدربة، مع اتخاذ أقصى درجات الاحتراز الطبي، واتباع الإرشادات الصحية لضمان سلامة وسهولة إجراءات التبرع.

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