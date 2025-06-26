محافظ أسيوط يناقش مع أهالي نجع سبع دعم الوحدات الصحية وتوسعة المدارس (صور)

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارة ميدانية إلى قرية "نجع سبع" التابعة لمركز أسيوط، ضمن سلسلة لقاءاته الجماهيرية، بهدف الاستماع إلى مطالب الأهالي والعمل على توفير حلول فورية لها.

دعم المشاركة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص محافظ أسيوط الدائم على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دعم المشاركة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية، وعلى رأسهم الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد عبد الحكيم رئيس مركز أسيوط، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عصام عبد الظاهر ووكيل وزارة الإسكان، وخالد محمد وكيل وزارة التموين، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة، وأحمد صلاح مدير مديرية النقل والطرق بأسيوط، وحازم علي وكيل وزارة العمل، والشيماء عبد المعطي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

كما حضر اللقاء المهندس أبو العيون عرفات مدير عام إدارة الموارد المائية والري، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام الجهاز التنفيذي بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، والدكتور شوقي طوبيه مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بأسيوط، وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ونفيسة عبد السلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ونواب رئيس المركز، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وأهالي القرية من مختلف الفئات.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهوري، أعقبه كلمات ترحيب من مسؤولي الشباب والرياضة ورئيس مركز شباب نجع سبع، الذين أعربوا عن تقديرهم لدور المحافظ وجهوده في دعم مشروعات البنية التحتية والخدمات.

واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء أبرز احتياجات المواطنين، والتي شملت دعم الوحدات الصحية بالأطباء، وإنشاء وتوسعة المدارس، ورفع مخلفات الترع، وتحسين شبكة الطرق. وأكد أن هذه اللقاءات الجماهيرية تهدف إلى التعرف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، وتذليل العقبات التي تواجههم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وأشاد محافظ أسيوط بتعاون أهالي القرية، مثمنًا وعيهم ومشاركتهم المجتمعية الفاعلة، ومؤكدًا دعمه الكامل لمبادراتهم التنموية، خاصة مشروع رفع كفاءة الطريق الداخلي، لحين إنشاء كوبري بديل يربط القرية بالطريق الزراعي (أسيوط/ديروط).

كما وجّه محافظ أسيوط عددًا من التكليفات، منها توفير فرصة عمل لأحد ذوي الهمم ودعم الوحدة الصحية بطبيب وتوفير سيارة إسعاف للقرية والتنسيق مع وزارة الصحة لإعادة توزيع الأطباء على الوحدات الصحية بالقرى ودراسة إنشاء مدرستين جديدتين على أراضٍ تبرع بها المواطنون ورفع مخلفات الترع بالتنسيق بين الري والوحدة المحلية.

ودعا محافظ أسيوط الأسر إلى متابعة أبنائهم وحثهم على السلوك الإيجابي، والابتعاد عن المخدرات، والاستفادة من الموارد المتاحة عبر تنفيذ مشروعات صغيرة، كما شدد على أهمية الكتاتيب ومدارس الأحد في بناء القيم الدينية والأخلاقية لدى النشء.

وفي ختام اللقاء، عبر المواطنون عن تقديرهم لتواجد المحافظ بينهم وحرصه على الاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها، مؤكدين دعمهم المستمر للجهود الحكومية في تحسين مستوى الخدمات بالقرية.

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