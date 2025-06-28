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دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن

صفارات الإنذار في
صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل،فيتو

دوت صفارات الإنذار في إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مناطق إسرائيلية، وأكد أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل حاليًّا على اعتراض التهديد.

ولفت بيان جيش الاحتلال إلى دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل إثر إطلاق صاروخ.

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