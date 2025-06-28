أحمد كمال أبو المجد، المفكر الوسطي الذي ضل طريقه بعد عزل الإخوان

الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستورى والمفكر الإسلامى الراحل، أكد رسالة الإسلام الوسطية، وجمع بين الإسلام ومتغيراته وبين الحضارة الإسلامية العربية والحضارة الغربية، ساهم فى تأسيس أول تنظيم شبابى سياسى وهو منظمة الشباب فى، كما ساهم فى تشكيل التنظيم الطليعى فى الستينات من القرن الماضى، علاقته بالإخوان والتيارات الإسلامية كانت مثار جدل طويل.

ولد فى مثل هذا اليوم 28 يونيو 1930 الدكتور أحمد كمال أبو المجد بمحافظة أسيوط، حصل على ليسانس الحقوق عام 1950، ودبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1951، ثم دبلوم الشريعة الإسلامية عام 1952 ودكتوراه القانون عام 1958، ثم حصل على ماجستير في القانون المقارن من جامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية ودرجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة القاهرة، عام 1977.

الدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام السابق

تقلد الدكتور كمال أبو المجد مناصب عالية متعددة فى ثلاثة عهود فى الحكم بدأت منذ عهد عبد الناصر، حيث عمل في بداية تخرجه أستاذًا للقانون العام بحقوق القاهرة، ثم مستشارا ثقافيا لمصر بواشنطن عام 1996، كما اُختير أمينا عاما للشباب عام 1971، وتولى منصب وزير الشباب عام 1973، ليصبح أصغر وزير بالحكومة وقتها ثم عين وزيرا للإعلام والثقافة عام 1974.

مناصب تقلدها الفقيه الدستورى

وفى عام 1976 سافر الدكتور كمال أبو المجد الى الكويت أستاذا بكلية الحقوق جامعة الكويت ومستشارا لولى عهد الكويت، ثم قاضيا ورئيسا للمحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن، وبعد عودته إلى القاهرة اختير عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، محام أمام محكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بمصر،عضو المجلس القومي للمرأة، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كما عين عضوا بالمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن، ومفوض شئون حوار الحضارات بالجامعة العربية.

الدكتور كمال أبو المجد



للدكتور كمال أبو المجد مؤلفات عديدة فى السياسة والقانون منها: الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة ومصر عام 1960، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة عام 1964، النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1978، دراسات في المجتمع العربي عام 1962، حوار لا مواجهة عام 1988.

ابو المجد والسادات فى أحد المؤتمرات

حصل الدكتور كمال أبو المجد على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1976 من الرئيس محمد أنور السادات، ورحل عام 2019 عن عمر 89 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

رؤية اسلامية معاصرة

في عام 1991 وضع الدكتور كمال أبو المجد مجلدا ضخما بعنوان "رؤية إسلامية معاصرة" وضع فيه رؤيته للفكرة الإسلامية، ورغم اتهامه من بعض دوائر المثقفين بعدم أحقيته في لقب المفكر الإسلامي بسبب عدم وجود مشروع فكري واضح له في هذا المجال إلا أن التيارات الدينية بأكملها كانت تنسبه إلى المشروع الإسلامي.

إلا أنه مع عزل جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم، اختار كمال أبو المجد طريقا مختلفا، فبينما هو مع الدولة ومؤسساتها، فإنه كان يتبنى حلولا لا تتماشى مع رؤيتها في كيفية التعامل مع جماعة إرهابية خرجت على القانون، فأصدر أكثر من مبادرة لإعادة احتواء الإخوان بعد أحداث 2013، ومحاولة إدماجهم فى الحياة السياسية والاجتماعية لكن مبادراته لم تجد صدى عند الدولة بل رفضتها قيادات الجماعة في السجون، رغم العلاقة المتميزة بينهما، ولقاءاته المتعددة مع قيادات الجماعة، وإن كانت هذه اللقاءات لم تمنعه من توجيه نقد حاد للجماعة واتهامها بالتآمر على الدولة المصرية، في الوقت الذي رفض فيه الدعوة لعزلهم عن السلطة.

مبادرات إصلاح بين السلطة والإخوان



يرجع الدكتور كمال أبو المجد سبب تفكيره في مبادرات الإصلاح بين السلطة وجماعة الإخوان إلى أن جماعة الإخوان أصبحت في مركز ضعف وفقدت شعبيتها في الشارع ولم تعد قادرة على تعبئة المواطنين ضدهم، ما سيجعلهم يقبلون بالمبادرة في ظل قوة الحكومة، إضافة الى ان لديه إحساسا داخليا بالمسئولية في "لم شمل الوطن"، وأنه جزء من المجتمع المدني، كما يعتبر نفسه مقصرا حيال استمرار ما يسميه "التشرذم والفرقة بين أبناء الوطن"، ورغم ذلك تنتهي مساعي الرجل إلى الفشل، خاصة بعد إصرار الدولة على موقفها الرافض لجماعة اتخذت الإرهاب منهجا.

ساويرس يصفه بالرمز الانسانى

وصفه المهندس نجيب ساويرس بالرمز الإنساني، وقال: كان الراحل مفكر إسلامى حر ورمز إنسانى محترم ولا مجال للقلق والتردد إذا كان القصد أنه لم يكن إخوانيا.. فذلك لأن فكره مختلف عنهم وذلك بمعرفتى به فهو من دعانى إلى لجنة الحكماء أثناء ثورة ٢٥ يناير.

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