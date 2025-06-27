السبت 28 يونيو 2025
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رياضة

إذاعة مباريات دور الـ16 لكأس العالم للأندية عبر قناة MBC MASR2

كأس العالم للأندية،
كأس العالم للأندية، فيتو

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عبر حسابه علي فيسبوك إذاعة عدد من مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية عبر شاشة قناة MBC MASR2.

وتأهل إلى دور الـ 16 في مونديال الأندية، كلا من بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي، فلامينجو البرازيلي، تشيلسي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، بوتافوجو البرازيلي، بنفيكا البرتغالي، بايرن ميونيخ الألماني، إنتر ميلان الإيطالي، مونتيري المكسيكي، بوروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، الهلال السعودي.

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وتحددت رسميا أطراف ومواعيد جميع مواجهات دور الـ16 (ثمن النهائي) في المونديال.. وجاءت كالتالي:

السبت 28 يونيو 

بالميراس ضد بوتافوجو – الساعة 7 مساء         

تشيلسي ضد بنفيكا – الساعة 7 مساء

 

الأحد 29 يونيو 

باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي – الساعة 7 مساء             

بايرن ميونخ ضد فلامنجو - الساعة 11 مساء

 

الإثنين 30 يونيو 

إنتر ميلان ضد فلومينينسي – الساعة 10 مساء                   

 

الثلاثاء 1 يوليو 

مانشستر سيتي ضد الهلال السعودي – الساعة 4 صباحًا 

ريال مدريد ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساءً 

 

الأربعاء 2 يوليو 

بوروسيا دورتموند ضد مونتيري - الساعة 4 صباحًا

 

الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 

- 2 مليون دولار عن كل انتصار في دور المجموعات.

- 1 مليون دولار للتعادل.

- 7.5 مليون دولار للتأهل إلى دور الـ16.

- 13.125 مليون دولار للتأهل إلى دور ربع النهائي.

- 21 مليون دولار للتأهل إلى دور نصف النهائي.

- 30 مليون دولار للوصول إلى النهائي.

- 40 مليون دولار لمن يحرز لقب البطولة.

ويصل إجمالي ما يحصل عليه  الفريق الفائز بالبطولة لـ 125 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع الأندية الأوروبية بمكافآت مشاركة تتراوح بين 12.81 مليون دولار و38.19 مليون دولار، وفق ترتيبها من 1 إلى 12.

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إبراهيم فايق كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان انتر ميامي بنفيكا بايرن ميونيخ مانشستر سيتي

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