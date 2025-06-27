أبو علي يقود التشكيل المثالي للجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، عن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت التشكيلة تواجد وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، بعد تألقه خلال مواجهة فريقه أمام بورتو البرتغالي، والتي انتهت بالتعادل 4-4 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الأولى.

ونجح أبو علي في تسجيل هاتريك، رائع أمام بورتو ليحجز مكانه في الخط الأمامي للتشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025.

التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025

حراسة المرمى: جارو (أوكلاند سيتي)

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، دانيلو (فلامنجو)، أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، خافي جالان (أتلتيكو مدريد)

خط الوسط: إنزو فيرنانديز (تشيلسي)، ماتياس بالاسيوس (العين الإماراتي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، سافينيو (مانشستر سيتي)

خط الهجوم: وسام أبو علي (الأهلي )، بيرتيرامي (مونتيري المكسيكي).

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