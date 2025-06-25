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رياضة

بايرن ميونخ يسقط أمام بنفيكا بهدف ويتأهلان معا لثمن نهائي مونديال الأندية

مباراة بنفيكا وبايرن
مباراة بنفيكا وبايرن ميونخ، فيتو

مونديال الأندية، سقط فريق بايرن ميونخ في فخ الخسارة أمام نظيره بنفيكا بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات لحساب المجموعة الثالثة، في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقدم فريق بنفيكا في الدقيقة 13 عن طريق لاعبه أندرياس شجيلديروب. 

بهذه النتيجة احتل بنفيكا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، يليه بايرن ميونخ وصيفا بـ8 نقاط، ويتأهلان معًا لثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

تشكيل بايرن ميونخ ضد بنفيكا 

تشكيل بنفيكا ضد بايرن ميونخ 

بايرن ميونخ يسعى للعلامة الكاملة

وكان حسم بايرن ميونخ الألماني تأهله رسميًّا لدور ثمن النهائي بالفوز على بوكا جونيورز الأرجنتيني فجر السبت الماضي بثنائية مقابل هدف في ختام منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمونديال الأندية 2025، بعد أن حقق فوزًا كاسحًا في الجولة الأولى على أوكلاند سيتي بعشرة أهداف نظيفة.

كان بنفيكا تعادل في الجولة الأولى أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني بهدفين لكل منهما، ثم حقق فوزًا كبيرًا على أوكلاند سيتي بستة أهداف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، قبل أن يفوز على بايرن ميونخ الألماني الليلة ويرتقي لصدارة المجموعة بسبع نقاط.

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