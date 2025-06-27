أخبار الفن اليوم:" أحمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة، صابر الرباعي يدافع عن هند صبري بعد مطالبات ترحيلها من مصر،سر رفض عادل إمام لهدية ثمينة من خليجي

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أغنية جديدة بعنوان “بيستهبل” خلال الفترة المقبلة على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ومن المفترض أن يكشف أحمد سعد خلال الأيام المقبلة عن موعد طرح الأغنية وتفاصيلها الكاملة.

وروج “سعد” لبوستر أغنيته الجديدة “بيستهبل” وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك”.

كشف الفنان عبد المنعم المرصفي، سر رفض الزعيم عادل إمام هدية ثمينة أثناء تواجده في دولة قطر، مؤكدا أنه كان يرفض هدايا الخليجيين وعزوماتهم.

وقال المرصفي خلال لقائه في برنامج “نظرة”: "إنه تلقى عزومة من تاجر ساعات كبير في افتتاح فروعه الجديدة في مقابل أن يقدم له ساعة ذهب هو وأعضاء فرقة مسرحيته، ولكن في الأخير الزعيم رفض، وكانت هذه القصة عام 1988، متابعا: "قال أنا مش هروح أتصور علشان الفلوس دا مينفعش".

أعربت الفنانة نيللي كريم عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "هابي بيرث داي - Happy Birthday"، مشيرة إلى أن الفكرة لمست قلبها، وأن ارتباطها بالمشروع بدأ من أول سطر في السيناريو، دون الحاجة إلى قراءة تفاصيل أكثر.

قالت نيللي خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي: "الفكرة نفسها لمست قلبي من أول سطر، مكنتش محتاجة أعرف التفاصيل على قد ما السطر شدني، لما اتبعتلي الاسكريبت سألتهم عن إيه، فالسطر ده كان يكفي إني أقولهم يلا هنصور أمتى؟ ما فكرتش كتير، لأني كنت حابة المشروع كله".

كشف الفنان عبد المنعم المرصفي، سبب غياب الفنانة عبلة كامل، خاصة أنه تعاون معه في مسلسل سلسال الدم، مؤكدا أنها فنانة كبيرة ولكن كان هناك تغيرات كبيرة في شخصيتها.

وأضاف المرصفي خلال لقائه في “برنامج نظرة" أن الفنانة عبلة كامل ليست شخصية اجتماعية ولكنها إنسانة كريمة وخيرة، متابعا: كانت بتجيب أكل لكل الناس في اللوكيشن وكانت بتيجي تصور وتروح وأتمنى لها الشفاء بسبب الأنباء التي انتشرت في وقت سابق وزعمت أصابتها بالمرض الخبيث ولكني لا أمتلك المعلومة الحقيقية حول هذه الأنباء وربما قد تكون “عبلة” لم تتحمل هذا المرض مع ظروف التصوير لذلك قررت الغياب.

دافع الفنان التونسي صابر الرباعي، عن الفنانة هند صبري بعد الهجوم عليها، ومطالبات ترحيلها من مصر وسحب الجنسية المصرية بعد دعمها لقافلة الصمود، حيث تعرضت لهجوم عنيف على إثر هذا التصريح الذي يبدو أنها لم تستوعبه ولم تتفهم تبعاته وأبعاده الأمنية والسياسية للقاهرة.

وقال “الرباعي” خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان موازين: إنه لن يختصر "هند" في مرحلة أي عمل فني، مشيرا إلي أنها متزوجة من رجل مصري وتحمل الجنسية المصرية ولها العديد من النجاحات في مصر

صدمت الفنانة جميلة عزيز، جمهورها ومتابعيها بإعلان تعرضها لوعكة صحية دقيقة، بعد إصابتها بقطع في شبكية العين اليسرى،

في هذا السياق، كشفت “جميلة” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، عن لتقرير الطبي الصادر لها من أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة وتضمن التقرير “بالكشف الطبي على المريض المذكور أعلاه وجد إنها تعاني من وجود قطع بالشبكية بالعين اليسرى”.

وعلمت “فيتو”، أن جميلة ستجري بعض الفحصات، والإشاعات الدقيقة، من أجل إجراء عملية خلال الأيام المقبلة.

كشف الفنان محمود حجازي، أصعب المواقف التي واجهها في بداية طريقه الفني وقبل الشهرة، ودفعته للإصرار على تحقيق حلمه بالتمثيل

وقال حجازي خلال استضافته في بودكاست "وفيها إيه؟!" على منصة "ستوري بالعربي": "أما خدت قرار التمثيل، والدي رحب جدا لدرجة إنه قالي مش هديك فلوس ومنعني من المصروف".

وأضاف:" موقف والدي لم يمنعني من استكمال المشوار وتحقيق حلمي، خاصةً بعد رفضه أيضًا أن يحقق حلمب في مجال كرة القدم.

وتابع: "بدأت أسأل عن إجراءات التقديم في معهد الفنون المسرحية، وعرفت إني محتاج مبلغ 500 جنيه لتغطية تكاليف سحب الملف وورشة تمثيل تحضيرية للاختبارات، والمواصلات".

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