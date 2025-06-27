الجمعة 27 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

التفاصيل الكاملة لإصابة الفنانة جميلة عزيز بقطع في شبكية العين

جميلة عزيز
جميلة عزيز

صدمت الفنانة جميلة عزيز، جمهورها ومتابعيها بإعلان تعرضها لوعكة صحية دقيقة، بعد إصابتها بقطع في شبكية العين اليسرى، 

 

في هذا السياق، كشفت “جميلة” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، عن لتقرير الطبي الصادر لها من أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة وتضمن التقرير “بالكشف الطبي على المريض المذكور أعلاه وجد إنها تعاني من وجود قطع بالشبكية بالعين اليسرى”.

 

وعلمت “فيتو”، أن جميلة ستجري بعض الفحصات، والإشاعات الدقيقة، من أجل إجراء عملية خلال الأيام المقبلة.

 

على الجانب الآخر، كانت أعلنت جميلة عزيز مؤخرًا عن إصابتها بسرطان الثدي، وأكدت، أنها ستواجه هذا التحدي بشجاعة وإصرار، مؤكدة أهمية الفحص الدوري والوعي بمرض سرطان الثدي.

 

 

 

 

 

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