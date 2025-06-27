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ثقافة وفنون

عبد المنعم المرصفي يكشف سر رفض عادل إمام هدية ثمينة من خليجي (فيديو)

عبد المنعم المرصفي
عبد المنعم المرصفي وعادل إمام، فيتو

كشف الفنان عبد المنعم المرصفي، سر رفض الزعيم عادل إمام هدية ثمينة أثناء تواجده في دولة قطر، مؤكدا أنه كان يرفض هدايا الخليجيين وعزوماتهم.

الفنان عادل المرصفي يكشف سر رفض عادل إمام هدية ثمينة لهذا السبب

وقال المرصفي خلال لقائه في برنامج “نظرة”: "إنه تلقى عزومة من تاجر ساعات كبير في افتتاح فروعه الجديدة في مقابل أن يقدم له ساعة ذهب هو وأعضاء فرقة مسرحيته، ولكن في الأخير الزعيم رفض، وكانت هذه القصة عام 1988، متابعا: "قال أنا مش هروح أتصور علشان الفلوس دا مينفعش".

وكشف الفنان عبد المنعم المرصفي، سبب غياب  الفنانة عبلة كامل، خاصة أنه تعاون معه في مسلسل سلسال الدم، مؤكدا أنها فنانة كبيرة ولكن كان هناك تغيرات كبيرة في شخصيتها.

وأضاف المرصفي خلال لقائه في “برنامج نظرة" أن الفنانة عبلة كامل ليست شخصية اجتماعية ولكنها إنسانة كريمة وخيرة، متابعا: كانت بتجيب أكل لكل الناس في اللوكيشن وكانت بتيجي تصور وتروح  وأتمنى لها الشفاء بسبب الأنباء التي انتشرت في وقت سابق وزعمت أصابتها بالمرض الخبيث ولكني لا أمتلك المعلومة الحقيقية حول هذه الأنباء  وربما قد تكون “عبلة” لم تتحمل هذا المرض مع ظروف التصوير لذلك قررت الغياب.

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