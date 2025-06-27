بعد مطالبات ترحيلها من مصر، صابر الرباعي يدافع عن هند صبري

دافع الفنان التونسي صابر الرباعي، عن الفنانة هند صبري بعد الهجوم عليها، ومطالبات ترحيلها من مصر وسحب الجنسية المصرية بعد دعمها لقافلة الصمود، حيث تعرضت لهجوم عنيف على إثر هذا التصريح الذي يبدو أنها لم تستوعبه ولم تتفهم تبعاته وأبعاده الأمنية والسياسية للقاهرة.

صابر الرباعي يدافع عن هند صبري

وقال “الرباعي” خلال المؤتمر الصحفي لمهرجان موازين: إنه لن يختصر "هند" في مرحلة أي عمل فني، مشيرا إلي أنها متزوجة من رجل مصري وتحمل الجنسية المصرية ولها العديد من النجاحات في مصر

أزمة هند صبري، وكان الفنان حمادة هلال علق على الهجوم على الفنانة هند صبري، ومطالبات ترحيلها من مصر وسحب الجنسية المصرية بعد دعمها لقافلة الصمود، وتعرضت لهجوم عنيف على إثر هذا التصريح الذي يبدو أنها لم تستوعبه ولم تتفهم تبعاته وأبعاده الأمنية والسياسية للقاهرة.

وقال حمادة هلال:" هند صبري احنا كلنا بنحبها وبنحترمها وأكيد كل حاجة ليها رد كبير وليها نصرة كبيرة ربنا يحفظها، وأنا مقدرش أتدخل في أمور سياسية ولكن هند صبري كفنانة دي فنانة عظيمة وملتزمة وعملت فن كتير".

جنسية هند صبري

على جانب آخر، ظهرت هند صبري قبل سنوات، لتعلن لجمهورها عن حصولها على الجنسية المصرية، مشيرة إلى أن ذلك تم بحكم زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف، لكنها أكدت أن الأمر بالنسبة لها لا يقف عند حدود الإجراءات القانونية، بل هو امتداد طبيعي لانتماء شعوري طويل.

ارتباطها بمصر

وكانت هناك الكثير من التصريحات، والمواقف التي عبرت فيها عن ارتباطها بمصر، تعليقها على نجاح المؤتمر الاقتصادي الذي استُضيف في مدينة شرم الشيخ، حيث قالت: «وحشتني الطاقة الإيجابية التي تملأ شرم حاليًّا»، مشيدة بالتنظيم والإرادة والإيمان بقدرة الاقتصاد المصري، واصفة إياها بأنها من أسرار نجاح المؤتمر.

وفي لقاء تليفزيوني، أكدت أن مصر تحتل مكانة محورية في العالم العربي، قائلة: “مفيش عالم عربي من غير مصر”.

وأضافت: “أشعر أن هناك لأول مرة، رؤية سليمة لحجم المشكلة في مصر، وهو ما يبشر بالخير الذي سيعم عليها قريبًا بمشيئة الله”.

ووقتها نشرت هند صبري تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشور للرد على حملات التشكيك في وطنيتها كفنانة تونسية، قائلة: “كلمة غاضبة جدًا كي أقطع الطريق على معدومي الضمير والمهنية الذين يحاولون التشكيك في وطنيتي لن أصمت لكم ولن يصدقكم أحد”.

وتابعت بقولها: “أنا تونسية جدًّا جدًّا، والدي تونسي من الصابرية، ووالدتي تونسية من الكاف، وتونس عندي خط أحمر. ويكفيني شرفًا أن اسم وطني يرتبط بأي عمل فني أو جائزة أحصل عليها منذ 1994”.

لا سيادة إلا للشعب

أما بشأن مواقفها السياسية، فكانت لها الكثير من الآراء، التى دائمًا ما تثير الجدل، وكانت أبرزها في عام 2021، حيث علقت وقتها على الأحداث التي وقعت في بلدها تونس بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، إلى جانب إقالة الحكومة.

ونشرت هند صبري عبر حسابها على انستجرام، صورة للعلم التونسي وكتبت: "لا ولاء إلاّ للوطن ولا سيادة إلاّ للشعب الذي يريد الحياة. وستثبت الأيام الآتية من يؤمن حقيقة بالسلمية ومن يريد الخير للبلاد ويضعها فوق المصالح والتحالفات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.